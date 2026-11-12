مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: این استان برای رسیدن به وضعیت مطلوب به احداث حدود ۸۱۴ کیلومتر بزرگراه نیاز دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محبوب حیدری با بیان اینکه شاخص بهره‌مندی استان از شبکه بزرگراهی طی سال‌های اخیر افزایش یافته است، افزود: این شاخص که حدود پنج سال پیش نزدیک به ۱۲ درصد بود، اکنون به بیش از ۳۰ درصد رسید در حالی که میانگین کشوری در این زمینه حدود ۴۰ تا ۴۶ درصد اعلام شده است.

او ادامه داد: توسعه بزرگراه‌ها در مسیر‌های مختلف استان از جمله اردبیل ـ سرچم، پارس‌آباد ـ مشگین‌شهر، بیله‌سوار ـ گرمی و گرمی ـ اردبیل دنبال می‌شود و هدف‌گذاری‌ها بر افزایش طول شبکه بزرگراهی و نزدیک شدن شاخص بهره‌مندی استان به میانگین کشوری متمرکز است.

حیدری با اشاره به برنامه احداث سالانه ۶۰ کیلومتر بزرگراه در استان گفت: با تداوم تامین اعتبار و فعالیت پیمانکاران، می‌توان روند توسعه شبکه بزرگراهی را در مناطق مختلف استان شتاب داد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل همچنین از بهسازی ۷۴ کیلومتر بزرگراه اردبیل - سرچم خبر داد و افزود: این میزان تا پایان فصل کاری امسال به حدود ۹۰ کیلومتر افزایش می‌یابد.

حیدری اظهار کرد: تکمیل این مسیر به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، وجود گردنه‌ها، تونل‌ها و محدوده‌های کوهستانی، نیازمند تامین اعتبارات قابل توجه و اجرای عملیات فنی پیچیده است و در همین راستا بخش‌هایی از آن در قالب قرارداد‌های مختلف به پیمانکاران واگذار شده و عملیات اجرایی، زیرسازی، روسازی و آسفالت در چند قطعه ادامه دارد.

او با اشاره به فعالیت پیمانکاران در قطعات مختلف این مسیر افزود: در بخش‌هایی از قطعات سوم و چهارم عملیات اجرایی، آسفالت و تکمیل زیرسازی ادامه دارد و در محدوده قطعه چهارم نیز حدود ۲۴ کیلومتر در قالب قرارداد‌های تکمیلی با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در حال اجراست.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل همچنین با اشاره به ضرورت تامین منابع مالی برای تکمیل این طرح گفت: اعتبارات ملی و تسهیلات بانکی از محل ماده ۵۶ قانون الحاق، از منابع مورد پیگیری برای پیشبرد طرح‌های بزرگراهی استان است و تامین به‌موقع این منابع می‌تواند در تسریع عملیات اجرایی نقش موثری داشته باشد.

حیدری ادامه داد: بزرگراه اردبیل ـ سرچم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های ارتباطی استان اردبیل با هدف تسهیل دسترسی مرکز استان به شبکه آزادراهی کشور، کاهش زمان سفر و ارتقای ایمنی تردد در مسیر‌های کوهستانی در حال اجراست و تکمیل آن می‌تواند نقش مهمی در توسعه ارتباطات جاده‌ای، رونق اقتصادی و تسهیل حمل‌ونقل کالا و مسافر در جنوب استان داشته باشد.

منبع: راه و شهرسازی