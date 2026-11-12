مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس از تشکیل بیش از ۲۴ پرونده تخلف در حوزه فروش اقساطی کالا با ارزش ریالی بیش از ۱۰ میلیارد ریال از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کریم مجرب مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس از تشکیل بیش از ۲۴ پرونده تخلف در حوزه فروش اقساطی کالا با ارزش ریالی بیش از ۱۰ میلیارد ریال از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی، شفافیت در اعلام قیمت‌ها و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.

او با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط قانونی در فروش اقساطی کالا اظهار کرد: فروش اقساطی در صورت رعایت مقررات، می‌تواند به تسهیل فرایند خرید و تأمین مالی مصرف‌کنندگان کمک کند؛ ازاین‌رو، فروشندگان موظف‌اند قیمت نقدی و اقساطی کالا و همچنین شرایط بازپرداخت را به‌صورت شفاف به مشتریان اعلام و در فاکتور درج کنند.

مجرب افزود: دریافت هرگونه مبلغ مازاد بر ضوابط قانونی در معاملات اقساطی مجاز نیست و واحد‌های صنفی باید در تعیین قیمت نهایی کالا، محاسبه سود و دریافت مبالغ اقساط، مقررات و دستورالعمل‌های مربوط را به‌طور کامل رعایت کنند.

مجرب با اشاره به اهمیت شفافیت در معاملات اقساطی تصریح کرد: شرایط فروش، میزان سود و نحوه بازپرداخت اقساط باید به‌گونه‌ای مشخص و روشن به اطلاع خریداران برسد تا از بروز ابهام، سوءاستفاده‌های احتمالی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

مدیرکل صمت استان فارس در ادامه با اشاره به اقدامات نظارتی انجام‌شده در این حوزه اظهار کرد: کارشناسان بازرسی معاونت بازرسی و نظارت این اداره‌کل از ابتدای سال جاری تاکنون، در جریان بررسی تخلفات مرتبط با فروش اقساطی کالا، بیش از ۲۴ پرونده تخلف با ارزش ریالی بیش از ۱۰ میلیارد ریال تشکیل داده‌اند.

او اضافه کرد: پرونده‌های تشکیل‌شده برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی به مراجع ذی‌ربط ارجاع شده و روند پیگیری و نظارت بر آنها همچنان ادامه دارد.

مجرب در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه فروش اقساطی کالا، از جمله اعلام نکردن شفاف قیمت نقدی و اقساطی، دریافت سود یا مبالغ غیرمجاز و درج نکردن شرایط بازپرداخت در فاکتور، شکایت خود را از طریق سامانه اینترنتی ۱۲۴ یا تماس تلفنی با این شماره ثبت کنند تا موضوع از سوی بازرسان و مراجع نظارتی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

منبع: صمت فارس

برچسب ها: صنعت معدن و تجارت فارس ، پرونده تخلف ، فروش اقساطی کالا
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تشکیل بیش از ۲۴ پرونده تخلف در حوزه فروش اقساطی کالا در فارس
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