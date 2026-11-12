رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در ترکیه، با رئیس‌جمهور ترکیه، دیدار و درباره راهکار‌های توسعه و تعمیق مناسبات دوجانبه و نیز مهم‌ترین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این دیدار، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری کشورمان و رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه با تاکید بر جایگاه ممتاز روابط تاریخی، فرهنگی و تمدنی دو کشور و اهمیت پیوند‌های عمیق میان دو ملت همسایه، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده موجود برای ارتقای سطح همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و منطقه‌ای تأکید کردند.

طرفین همچنین با اشاره به اراده مشترک دو کشور برای گسترش مناسبات در چارچوب احترام متقابل، حسن همجواری و منافع مشترک، توسعه مبادلات تجاری، تسهیل همکاری‌های اقتصادی، تقویت تعاملات بخش خصوصی و بهره‌برداری از فرصت‌های متنوع همکاری را از زمینه‌های مهم پیش‌روی روابط تهران و آنکارا دانستند.

رؤسای جمهور ایران و ترکیه در ادامه، درباره تحولات جاری منطقه و ضرورت تقویت همکاری‌های کشور‌های منطقه برای حفظ صلح، ثبات و امنیت پایدار تبادل نظر کردند و بر اهمیت گفت‌و‌گو، تعامل سازنده و تلاش‌های مشترک برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و گسترش ناامنی در منطقه تأکید داشتند.

در این گفت‌و‌گو، همچنین بر مسئولیت مشترک کشور‌های منطقه در حمایت از امنیت، ثبات و توسعه پایدار و ضرورت اتخاذ رویکرد‌های مبتنی بر همکاری و همگرایی برای مواجهه با چالش‌های مشترک تأکید شد.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: رئیس جمهوری اسلامی ایران ، روابط ایران و ترکیه
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