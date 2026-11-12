استاندار فارس با اشاره به افتتاح پروژه‌هایی به ارزش ۹۰ همت در هفته دولت، از نقش قابل‌توجه مولدسازی در تأمین اعتبارات آن‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در نشست بررسی و پیگیری پروژه‌های کلان استان، که با حضور علی نوذرپور معاون وزیر راه و شهرسازی، همراه بود با اشاره به مطالبات به حق مردم کازرون در خصوص پروژه بیمارستان این شهرستان گفت: طولانی شدن روند اجرای این طرح ممکن است منجر به فرسودگی ساختار شود که پسندیده نیست.

او با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم مبنی بر حذف سامانه‌های موازی در دستگاه‌ها و صیانت از منابع مالی، افزود: وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری اصلی طرح شناخته می‌شود و تغییر مجری با توجه به ساختار دولت منطقی نیست. با این حال، دانشگاه علوم پزشکی نیز باید منابع خود را برای ایجاد هم‌افزایی پای کار بیاورد تا در صورت امکان، تفویض اختیار مجری‌گری به استان انجام پذیرد تا پروژه هرچه سریعتر به نتیجه برسد.

استاندار فارس مولدسازی دارایی‌ها را مسیر روان و مطمئن برای تزریق نقدینگی قابل توجه به پروژه‌های عمرانی دانست و گفت: استان فارس به لحاظ عدد و رقم املاک معرفی‌شده در حوزه مولدسازی، رتبه نخست کشور را داراست و تجربه بسیار خوبی در این زمینه دارد. 

او افزود: تلاش می‌شود با تعیین منابع مشخص، برنامه زمان‌بندی مدونی تهیه شود تا طرح‌ها بدون تعویق و قابل رصد و پایش به سرانجام برسند؛ چنان‌که در هفته دولت امسال نیز ۹۰ همت پروژه در استان افتتاح شد که بخش بزرگی از اعتبارات آن از محل مولدسازی تأمین شده بود. 

نماینده عالی دولت در استان همچنین با اشاره به ضرورت انتقال فوری ندامتگاه عادل‌آباد به خارج از شهر، گفت: تدوین طرح جابجایی این پروژه طی بازه زمانی دو تا سه ساله، اقدامی قابل تقدیر و راهگشا است و با توجه بالا بودن تراکم جمعیت در این محدوده، باید هر چه سریع‌تر زمینه انتقال این مجموعه فراهم شود. 

استاندار فارس در خصوص طرح تفصیلی احیا و بهسازی محوطه پیرامون حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) و سیدعلاءالدین حسین (ع)، این اقدام را رویدادی ماندگار و تمدن‌ساز خواند و گفت: به سرانجام رسیدن این طرح، گامی بنیادین در جهت تثبیت سکونت جمعیت، کمک به رونق اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های زیارتی، اقامتی و گردشگری است.

او با اشاره به لزوم تبدیل تفاهم‌نامه به توافق‌نامه الزام‌آور حقوقی تصریح کرد: تفاهم‌نامه تنها بیانگر فهم مشترک است و بار حقوقی مستحکمی ندارد؛ از این رو باید با تدوین توافق‌نامه‌های دقیق میان دستگاه‌های متولی، استانداری را به عنوان ناظر عالی و هماهنگ‌کننده سیاست‌های دولت در جایگاه خود حفظ کرد تا تکالیف قانونی با سرعت و دقت بیشتری اجرایی شود.

استاندار فارس با یادآوری اهمیت اقدامات کارشناسی در جهت خلق آثار ماندگار یادآور شد: شتاب‌زدگی در پروژه‌های عمرانی آسیب‌زا است، اما کار کارشناسی، دقیق و برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند هویت تاریخی شیراز و فارس را در بستر زمان احیا کند و به سرانجام برساند.

او تصریح کرد: در این زمینه توجه به مباحث تخصصی کارشناسان میراث فرهنگی و اهمیت حفظ بافت تاریخی و پهنه‌های ارزشمند که مورد توجه اهالی فرهنگ و هنر شیراز هستند اهمیت بالایی دارد. 

در این نشست که با حضور اسفندیار دهقان ناصرآبادی نماینده مردم کازرون و کوهنچار در مجلس شورای اسلامی، محمود رضایی کوچی معاون هماهنگی امور عمرانی، محسن پاپری‌زارعی مدیرکل مدیریت و برنامه‌ریزی، محمدمهدی عبداللهی مدیرکل راه و شهرسازی استان و جمعی از مدیران و مسئولان اجرایی برگزار شد، پیش از سخنان استاندار، معاون وزیر راه و شهرسازی، نماینده مردم کازرون و مدیران اجرایی استان به تشریح گزارش عملکرد، مسائل و راهکار‌های پیش روی این پروژه‌ها پرداختند.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: استاندار فارس ، افتتح پروژه ، طرح مولدسازی ، زندان عادل آباد شیراز
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