باشگاه خبرنگاران جوان - سید پرهام منفرد مدیر امور برق ناحیه ۷ شیراز از کشف و جمع‌آوری ۸ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز از نوع جدید در محدوده عملیاتی این امور خبر داد و گفت: این دستگاه‌ها پس از شناسایی و جمع‌آوری، برای انجام مراحل قانونی به آگاهی منطقه انتظامی غرب شیراز تحویل داده شدند.

او با اشاره به مشخصات فنی دستگاه‌های کشف‌شده اظهار داشت: این تجهیزات از نسل جدید ماینر‌ها و از نوع M۵۳S هستند که برای فعالیت به برق سه‌فاز نیاز دارند.

منفرد همچنین این دستگاه‌ها با بهره‌گیری از سیستم خنک‌کننده مبتنی بر گردش آب و اتصال به کندانسور کولر‌های گازی فعالیت می‌کنند و به دلیل طراحی خاص سیستم خنک‌سازی، تقریباً بدون صدا هستند.

او افزود: دستگاه‌های مذکور در یک ساختمان مسکونی خالی از سکنه شناسایی شدند و شیوه استقرار و بهره‌برداری از آنها به‌گونه‌ای بود که فعالیت غیرمجازشان به‌سادگی قابل تشخیص نبود. شناسایی این تجهیزات در چارچوب اقدامات مستمر بازرسی و مقابله با مصارف غیرمجاز برق در محدوده ناحیه ۷ شیراز انجام شد.

منفرد با تأکید بر ضرورت صیانت از شبکه توزیع برق خاطرنشان کرد: استفاده غیرمجاز از تجهیزات استخراج رمزارز، علاوه بر تضییع حقوق مشترکان قانون‌مدار، می‌تواند با تحمیل بار اضافی و پیش‌بینی نشده به شبکه، موجب افزایش فشار بر تجهیزات توزیع، گرم‌شدن ترانسفر ماتورها، افت ولتاژ، افزایش تلفات انرژی و حتی بروز اختلال در تأمین برق مشترکان شود.

محمد حضرتی، مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز، نیز با تشریح ابعاد کشفیات اخیر گفت: علاوه بر ۸ دستگاه ماینر شناسایی‌شده در محدوده امور برق ناحیه ۷، در سایر مناطق نیز ۷ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز کشف و جمع‌آوری شد که مجموع این تجهیزات برای رسیدگی قانونی به پلیس امنیت اقتصادی ارسال شده است.

حضرتی با بیان اینکه ۸ دستگاه کشف‌شده از مدل M۵۳S به‌تنهایی مصرف برقی معادل مصرف تقریبی ۷۰ خانوار دارند، اظهار داشت: این میزان مصرف نشان می‌دهد فعالیت حتی یک مرکز کوچک استخراج غیرمجاز رمزارز می‌تواند بخش قابل توجهی از ظرفیت شبکه برق را به خود اختصاص دهد؛ ظرفیتی که باید در خدمت تأمین برق پایدار خانوارها، واحد‌های تولیدی و سایر مشترکان قانونی قرار گیرد.

او با اشاره به اینکه استفاده از ماینر‌های غیرمجاز را می‌توان نوعی سرقت پنهان انرژی برق دانست، تصریح کرد: در این شیوه، انرژی الکتریکی بدون طی مراحل قانونی و پرداخت هزینه واقعی متناسب با مصرف، برای فعالیت اقتصادی و کسب درآمد مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد؛ در حالی که هزینه‌های ناشی از تحمیل بار اضافی، افزایش تلفات، استهلاک تجهیزات و احتمال بروز خاموشی، در نهایت به شبکه و سایر مشترکان تحمیل می‌شود.

مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز ادامه داد: مصرف متمرکز و مستمر برق توسط دستگاه‌های استخراج رمزارز، به‌ویژه در مکان‌هایی که برای چنین میزان مصرفی طراحی نشده‌اند، می‌تواند موجب عبور جریان بیش از ظرفیت پیش‌بینی‌شده، افزایش دمای هادی‌ها و تجهیزات حفاظتی و کاهش عمر مفید تأسیسات شبکه شود.

حضرتی گفت: از سوی دیگر، مصرف غیرمجاز انرژی، امکان برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت بار و تأمین برق مطمئن سایر مشترکان را نیز با اختلال مواجه می‌کند.

او در پایان با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون یک‌هزار و ۱۰۱ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در محدوده عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شیراز کشف و جمع‌آوری شده است، تأکید کرد: مقابله با این پدیده صرفاً با هدف جلوگیری از یک تخلف اقتصادی انجام نمی‌شود، بلکه صیانت از حقوق عمومی، جلوگیری از هدررفت انرژی، حفظ سرمایه‌های ملی و ارتقای پایداری شبکه برق را دنبال می‌کند.

همکاری شهروندان و گزارش موارد مشکوک می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی و برخورد با این مراکز داشته باشد.

منبع: شرکت توزیع برق شیراز