باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ نایب‌رئیس هیئت ووشو استان یزد در بازدید از کمپ تمرینی تیم «الوان‌پیشه کویر» در هتل المپیک تهران، ضمن قدردانی از پشتیبانی‌های این مجموعه، حضور پرقدرت دختران ووشوکار استان در هفته دوم لیگ کشور را تجلی خودباوری و گامی استوار در مسیر افتخارآفرینی ملی دانست.

پیش از آغاز هفته دوم مرحله رفت رقابت‌های لیگ ووشو جوانان دختر باشگاه‌های کشور و در جریان حضور محدثه بابایی نایب‌رئیس هیئت ووشو استان یزد در کمپ تیم الوان پیشه کویر یزد در هتل المپیک تهران، وی ضمن دیدار با کادرفنی و ورزشکاران، از زحمات و حمایت‌های ارزشمند مدیریت این مجموعه تقدیر و تشکر کرد.

محدثه بابایی در این بازدید با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی اظهار داشت: حضور قدرتمند و باانگیزه تیم الوان پیشه کویر یزد در لیگ برتر کشور، نویدبخش روز‌های درخشان برای ووشوی بانوان استان است.

نایب‌رئیس هیئت ووشو استان یزد از حمایت‌های بی‌دریغ مجموعه الوان پیشه کویر به ورزش استان که موجب فراهم‌سازی بستر مناسب برای درخشش استعداد‌های بومی، الگویی ارزشمند در حوزه مسئولیت اجتماعی و ورزشی شده است، گفت: اطمینان داریم دختران مستعد یزدی با همت، غیرت و تکنیک بالای خود در مسابقات فردا نیز با جان و دل می‌جنگند و پرچم استان یزد را در آوردگاه ملی آکادمی ووشو به اهتزاز درخواهند آورد.

بابایی بیان داشت: جامعه ووشوی استان یزد امیدوار است با درخشش دختران تیم الوان پیشه کویر یزد در هفته دوم این رقابت‌ها، گام بلندی در مسیر استمرار افتخارآفرینی‌های ورزش استان در سطح ملی برداشته شود.

وی در پایان با اشاره به اهمیت حضور مستمر در رقابت‌های لیگ کشور گفت: این مسابقات فرصت ارزشمندی برای محک‌زدن توانایی ووشوکاران جوان و کسب تجربه در سطح ملی است. حضور تیم الوان پیشه کویر یزد در این رقابت‌ها، زمینه دیده‌شدن استعداد‌های استان و تقویت مسیر پرورش قهرمانان آینده را فراهم می‌کند.

گفتنی است؛ پرونده هفته دوم مرحله رفت رقابت‌های لیگ ووشو جوانان دختر باشگاه‌های کشور از صبح روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان با برگزاری دیدار‌های جذاب و فشرده در آکادمی ملی ووشو ایران گشایش می‌یابد.

در این دور از مسابقات، تیم «الوان پیشه کویر یزد» به عنوان نماینده شایسته استان، در راستای تثبیت جایگاه خود در جدول و به نمایش گذاشتن ظرفیت‌های بالای ووشوی یزد، به روی تاتمی خواهد رفت.

بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی سازمان لیگ فدراسیون ووشو، دختران آینده‌دار ووشوکار یزدی در این هفته دیدار‌های فشرده‌ای را با حریفان قدرتمند خود برگزار خواهند کرد و جدول مبارزات نماینده استان شامل تقابل با تیم‌های «هیئت ووشو فارس»، «کمیته لی‌چوان»، «هیئت ووشو البرز» و «کمیته لوهان‌چوان» است که کادرفنی و ورزشکاران تیم با آمادگی کامل به استقبال این مبارزات رفته‌اند.