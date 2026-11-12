شهروندخبرنگار ما تصاویری از پخت غذای نذری در بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در شهر مقدس مشهد را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - زیارت امام رضا (ع) دارای ارزش معنوی بی‌نظیری است که نه تنها از دیدگاه روایات اسلامی به آن تاکیده شده، بلکه در تاریخ و فرهنگ اسلامی نیز ازجایگاه والایی برخوردار است. به همین منظور هر ساله زائران بسیاری برای زیارت شاه خراسان به شهر مشهد مقدس سفر می‌کنند. یکی از اقدامات خداپسندانه‌ای که در بارگاه ملکوتی صورت می‌گیرد، پخت غذای نذری برای زائران است.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - خراسان رضوی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بوی عطر نذری در بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) پیچید

بوی عطر نذری در بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) پیچید

بوی عطر نذری در بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) پیچید

غذای نذری

بوی عطر نذری در بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) پیچید

غذای نذری در حرم امام رضا(ع)

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: غذای نذری ، امام رضا(ع) ، اماکن مذهبی
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار اصفهان؛
سفری معنوی به آستان مقدس امامزادگان سلیمان (ع) و حسن (ع) در آران و بیدگل + فیلم
بسته شام غریبان امام حسین(ع)؛
قابی از مراسم شام غریبان ابا عبدالله الحسین (ع) از لنز دوربین شهروندخبرنگار
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
اجرای مراسم نخل گردانی در روز تاسوعای حسینی به روایت سوگواران روستای تیران + فیلم و عکس
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برداشت نارنگی از باغ‌های روستای حاجی کلا + عکس
نهاوند میزبان دو شهید گمنام در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) + فیلم
روشن ماندن تیر برق در روز دغدغه شهروند اصفهانی شد + فیلم
بوی عطر نذری در بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) پیچید + عکس و فیلم
آخرین اخبار
بوی عطر نذری در بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) پیچید + عکس و فیلم
روشن ماندن تیر برق در روز دغدغه شهروند اصفهانی شد + فیلم
برداشت نارنگی از باغ‌های روستای حاجی کلا + عکس
نهاوند میزبان دو شهید گمنام در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) + فیلم
مصرف آب گل آلود اهالی برخی از روستا‌های بهشهر را به دردسر انداخت
وداع هنرمندان با پیکر باریگر انقلابی کوروش زارعی در قم + عکس
مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام در برخی از روستا‌های خنج + عکس