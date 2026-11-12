شهروندخبرنگار ما تصاویری از پخت غذای نذری در بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در شهر مقدس مشهد را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - زیارت امام رضا (ع) دارای ارزش معنوی بی‌نظیری است که نه تنها از دیدگاه روایات اسلامی به آن تاکیده شده، بلکه در تاریخ و فرهنگ اسلامی نیز ازجایگاه والایی برخوردار است. به همین منظور هر ساله زائران بسیاری برای زیارت شاه خراسان به شهر مشهد مقدس سفر می‌کنند. یکی از اقدامات خداپسندانه‌ای که در بارگاه ملکوتی صورت می‌گیرد، پخت غذای نذری برای زائران است.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - خراسان رضوی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.