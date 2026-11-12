دشمن در جنگ ترکیبی شکست خورد/ رکوردشکنی استان در پشتیبانی از جبهه و توسعه متوازن

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی امروز در رزمایش «جان‌فدایان» ارومیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و تجلیل از رزمندگان، بسیجیان و خانواده‌های معظم شهدا و بصیرت مثال‌زدنی مردم آذربایجان‌غربی، ابعاد جنگ ترکیبی دشمن و دستاوردهای استان در حوزه‌های مختلف اقتصادی و عمرانی را تشریح کرد.

وی با اشاره به تلاش‌های ناکام دشمنان در روزهای نخست بحران گفت: در روزهایی که برخی رسانه‌های معاند به دنبال القای فضای فرار و ناامیدی بودند معادلات دشمنان با حضور پرشور و ایستادگی مردم دلاور ایران و به‌ویژه خطه قهرمان‌پرور آذربایجان‌غربی برعکس شد و این استان بار دیگر سطح جدیدی از وحدت و انسجام ملی را به نمایش گذاشت.

وی با اشاره به راهکارهای مقابله با جنگ روانی و ترکیبی دشمن تصریح کرد: مقابله با این جنگ تنها جنبه نظامی ندارد بلکه کلید اصلی خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان، حمایت همه‌جانبه از جوانان، حل دغدغه‌های مسکن و اشتغال و جلوگیری از بیکاری آنان است.

وی افزود: به همین منظور از نخستین روزهای حضور در استان پرچم سرمایه‌گذاری و تولید بالا نگه داشته شده و حتی در سخت‌ترین شرایط جنگی نیز اجازه توقف به پروژه‌های توسعه‌ای داده نشده است.

رحمانی با اشاره به نام‌گذاری‌های اقتصادی سالانه از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: اگر به توصیه‌های اقتصادی و تاکید بر مهار تورم و حمایت از تولید به‌دستی عمل می‌شد بسیاری از مشکلات امروز وجود نداشت و استان آذربایجان‌غربی نیز با الهام از همین رهنمودها سال سرمایه‌گذاری را با قوت پیگیری کرده و به‌موازات آن پروژه‌های عمرانی در حوزه‌های راه، راه‌آهن، فرودگاه، مرزها و بخش‌های زیرساختی با سرعت در حال اجراست تا تا سال آینده بسیاری از پروژه‌های معطل‌مانده چندین‌ساله به سرانجام برسد.

رحمانی همچنین با اشاره به وضعیت امیدبخش منابع آبی استان از جمله دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: با نزولات جوی مناسب و عنایت الهی حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته که این امر مایه دلگرمی و نشاط است.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با تقدیر از نقش‌آفرینی علما، روحانیون، شورای تأمین و تمامی مدیران استان در حفظ وحدت و امنیت پایدار به نقل از گزارش‌های ارائه‌شده توسط نهادهای نظامی تصریح کرد: آذربایجان‌غربی در پشتیبانی از رزمندگان و ارزش‌های انقلاب اسلامی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند کار شبانه‌روزی، همدلی و تلاش رزمندانه برای ناامید کردن دشمنان و ارتقای کارآمدی نظام هستیم.

در پایان این رزمایش شرکت کنندگان با اجرای رژه اقتدار و همبستگی و صلابت را به نمایش گذاشتند.