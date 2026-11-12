باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علیرضا جهانشاهی، معاون خدمات فرودگاهی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اجرای برنامه‌هایی برای توسعه ظرفیت‌های درآمدزایی این مجموعه در دوره آذر ۱۴۰۴ تا پایان مهر ۱۴۰۵ خبر داد و انعقاد قراردادهای جدید، فعال‌سازی ظرفیت‌های عملیاتی و گسترش دامنه خدمات هندلینگ را از محورهای این برنامه‌ها عنوان کرد.

وی با اشاره به وضعیت قراردادهای هندلینگ اظهار کرد: در دوره مذکور، علاوه بر تمدید قراردادهای جاری، ۱۱ قرارداد درآمدی نیز به مرحله اجرا رسیده است.

معاون خدمات فرودگاهی هما، فعال‌سازی خدمات هندلینگ در ایستگاه‌های رامسر و نوشهر را از دیگر اقدامات این حوزه برشمرد و گفت: ارائه خدمات در این دو ایستگاه، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت تجهیزات و نیروی انسانی موجود و گسترش دامنه خدمات فرودگاهی در غرب استان مازندران را فراهم کرده است.

به گفته وی، از خرداد تا پایان مهر ۱۴۰۵، در ایستگاه رامسر ۷۲ سورتی پرواز تحت پوشش خدمات هندلینگ قرار گرفت؛ شامل ۳۶ سورتی پرواز شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، ۲۲ سورتی آواایر، چهار سورتی مهرایر، چهار سورتی قشم‌ایر و دو سورتی شرکت کارون. در ایستگاه نوشهر نیز ۲۱ سورتی پرواز خدمات هندلینگ دریافت کرد. درآمد ثبت‌شده ایستگاه رامسر در این دوره ۱۳ میلیارد و ۵۵۷ میلیون ریال گزارش شده است.

جهانشاهی با اشاره به نقش عملیاتی فرودگاه رامسر در دوره‌ای که فرودگاه‌های کشور هدف حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داشتند، گفت: عملیاتی نگه‌داشتن این فرودگاه در جابه‌جایی و پشتیبانی از زنجیره و چرخه پروازی نقش و اهمیت بسزایی ایفا کرد.

وی با تأکید بر اهمیت تجربه عملیاتی، تخصص نیروی انسانی و برخورداری از تجهیزات متناسب در ارائه خدمات فرودگاهی افزود: ارائه خدمات هندلینگ به شرکت‌های هواپیمایی مستلزم شناخت الزامات عملیاتی انواع پروازها، آمادگی تجهیزات و رعایت دستورالعمل‌ها و استانداردهای مرتبط است. در همین چارچوب، خدمات‌رسانی به پروازهای باری، از جمله هواپیماهای بوئینگ B747 Freighter در مسیرهای مختلف از جمله چین، و همچنین ارائه خدمات به پروازهای VIP در ایستگاه‌های مختلف، از فعالیت‌های این معاونت در دوره مورد بررسی بوده است.

معاون خدمات فرودگاهی هواپیمایی جمهوری‌اسلامی ایران، نظارت بر عملکرد ایستگاه‌ها و انطباق عملیات با الزامات و دستورالعمل‌های مربوط را از دیگر محورهای فعالیت این معاونت عنوان کرد و گفت: در این دوره، بازرسی‌های برنامه‌ای و غیربرنامه‌ای، بررسی مغایرت‌های عملیاتی، پیگیری اقدامات اصلاحی و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها و نظام‌نامه‌های خدمات فرودگاهی دنبال شده است.

وی همچنین از مذاکرات با شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های هندلینگ خارجی برای گسترش همکاری‌های متقابل خبر داد و اظهار کرد: بررسی و پیگیری فرایند انعقاد قرارداد با شرکت‌های ساهـا، آسا و نورین‌ایر و همچنین برخی شرکت‌های خارجی در دستور کار قرار دارد.