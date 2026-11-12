باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا سعیدی روز پنجشنبه در نشست با استاندار همدان، نمایندگان مجلس و جمعی از مدیران اقتصادی استان افزود: این پروژه‌ها علاوه بر اهمیت اقتصادی برای مجموعه، در پشتیبانی از اقتصاد کشور نیز نقش دارند.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده سود شرکت‌ها باید برای تامین تعهدات سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد،گفت: حدود ۹۵ درصد سود مجموعه نیز برای پاسخگویی به مشکلات و تعهدات سازمان تقسیم می‌شود و این موضوع منابع قابل استفاده برای توسعه و اجرای پروژه‌ها را محدود می‌کند.

تامین ۵۰ درصد داروی بیمارستان‌ها در جنگ با وجود ۲۰ همت بدهی

مدیرعامل شستا با اشاره به نقش این مجموعه در تامین نیازهای دارویی کشور در شرایط جنگی اظهار کرد: در ایام جنگ حدود ۵۰ درصد داروی مورد نیاز بیمارستان‌ها توسط مجموعه‌های دارویی شستا تامین شد، در حالی که بیمارستان‌ها در همان زمان حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به این مجموعه بدهکار بودند.

وی افزود: با وجود این مطالبات، تامین دارو متوقف نشد و پیش از آغاز جنگ نیز به مجلس اعلام کردیم که برای هفت تا هشت ماه می‌توانیم بدون وقفه دارو تامین کنیم و این تعهد را عملی کردیم و همچنان به آن پایبند هستیم.

سعیدی با اشاره به تغییر مسیرهای توزیع در شرایط جنگی گفت: هنگامی که حدود ۱۷ میلیون نفر به سمت شمال کشور سفر کردند، مجموعه‌های ما نیز مسیرهای توزیع را متناسب با شرایط تغییر دادند تا نیازهای مردم تامین شود.

سعیدی با تشریح وضعیت مالی و تعهدات شرکت‌های زیرمجموعه شستا اظهار کرد: در حال حاضر دولت در مجموع حدود ۳۰۰ همت به شرکت‌های شستا بدهکار است و هزینه ماهانه این مجموعه نیز به حدود هفت همت می‌رسد.

وی با اشاره به مشکلات تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی افزود: شرکت‌های زیرمجموعه شستا برای ادامه فعالیت، تامین مواد اولیه، پرداخت هزینه‌های جاری و حفظ ظرفیت تولید به سرمایه در گردش نیاز دارند، اما بخش قابل توجهی از منابع آنها در قالب مطالبات پرداخت‌نشده باقی مانده است.

شستا یک شرکت بورسی با ۵۶۰ هزار سهامدار است

مدیرعامل شستا با تشریح ساختار این مجموعه گفت: شستا در گذشته یک شرکت ماموریتی متعلق به سازمان تامین اجتماعی بود، اما پس از ورود به بورس به یک شرکت سرمایه‌گذاری تبدیل شد که اکنون ۵۶۰ هزار سهامدار دارد.

وی افزود: شرکت‌های زیرمجموعه شستا نیز عمدتا در بورس حضور دارند و سهامداران بسیاری در لایه‌های مختلف این مجموعه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ بنابراین شستا را نباید با دستگاه‌های دولتی مانند استانداری، فرمانداری و ادارات مقایسه کرد.

سعیدی تاکید کرد: فعالیت شستا تابع قانون تجارت، مقررات بازار سرمایه و ضوابط نهادهای ناظر است و مدیرعامل نمی‌تواند مانند یک دستگاه دولتی برای تمام شرکت‌های زیرمجموعه دستور صادر کند.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت این مجموعه گفت: در سبد محصولات شستا یک‌هزار و ۶۴۱ محصول تولید می‌شود و بعید است در خانه‌های مردم محصولی از شرکت‌های این مجموعه وجود نداشته باشد.

تمرکز سرمایه‌گذاری شستا از ۲۱ صنعت به پنج صنعت

وی با اشاره به راهبرد جدید این مجموعه در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: شستا در گذشته در ۲۱ صنعت فعالیت داشته، اما تصمیم گرفته‌ایم تمرکز خود را به پنج صنعت محدود کنیم؛ چراکه پراکندگی فعالیت‌ها، مدیریت و هدایت سرمایه را دشوار می‌کند.

سعیدی افزود: بخشی از سبد سرمایه‌گذاری شستا نیز انتخابی نبوده و شرکت‌هایی در دوره‌های مختلف به این مجموعه واگذار شده‌اند و اکنون باید با نگاه اقتصادی درباره ادامه فعالیت یا خروج از برخی کسب‌وکارها تصمیم‌گیری کنیم.

وی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی همدان دعوت کرد برای خرید و مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه شستا در استان وارد مذاکره شوند و گفت: اگر سرمایه‌گذاران توانمند در استان وجود دارند، با کمال میل از حضور آنها استقبال می‌کنیم و حتی آمادگی واگذاری برخی شرکت‌های مستقر در استان را داریم.

آمادگی شستا برای مشارکت با هلدینگ‌های بزرگ در همدان

مدیرعامل شستا با پیشنهاد تشکیل نشست مشترک با هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی کشور اظهار کرد: باید مجموعه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری را دعوت کنیم تا مشخص شود هر کدام چه میزان ظرفیت و آمادگی برای حضور در همدان دارند.

وی افزود: ما آمادگی داریم با سایر هلدینگ‌ها و بخش خصوصی پروژه‌های مشترک تعریف کنیم تا تامین مالی و اجرای طرح‌ها تنها بر دوش یک مجموعه نباشد.

سعیدی با اشاره به فعالیت‌های غیرمستقیم شستا در همدان گفت: حدود ۴۰ سایت مخابراتی رایتل در استان در دست احداث است که تاکنون ۱۵ سایت آن اجرا شده و بقیه نیز در حال انجام است. شرکت‌های داروپخش و پخش هجرت نیز در استان فعالیت دارند.

دامپروری و صنایع غذایی؛ اولویت پیشنهادی سرمایه‌گذاری در همدان

مدیرعامل شستا با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و دامپروری استان گفت: به اعتقاد من تمرکز بر صنعت دامپروری و تکمیل زنجیره ارزش غذایی می‌تواند مسیر مناسبی برای سرمایه‌گذاری در همدان باشد و نباید تمام توجه استان به سمت ایجاد صنایع پتروشیمی معطوف شود.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه غذا و امنیت غذایی در اقتصاد امروز جهان اهمیت راهبردی دارد و باید از ظرفیت مجموعه‌هایی مانند پگاه برای توسعه صنایع پایین‌دستی استفاده کرد.

سعیدی با اشاره به ظرفیت تولید شیر در استان، بر ضرورت تقویت صنایع فرآوری و مذاکره با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از جمله مجموعه کاله تاکید کرد و گفت: به جای ایجاد کارخانه‌های موازی، باید زنجیره تولید و فرآوری شیر را در مجموعه‌های موجود تقویت کنیم.

وی همچنین توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با سیب‌زمینی و سیر را از ظرفیت‌های قابل بررسی همدان دانست و بر استفاده از هلدینگ‌های تخصصی برای تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی تاکید کرد.

تامین زیرساخت و رفع موانع اداری شرط سرمایه‌گذاری است

سعیدی با اشاره به الزامات سرمایه‌گذاری در حوزه دامپروری گفت: دمای منطقه، شیب زمین، تامین آب و زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله موضوعاتی است که پیش از اجرای طرح باید بررسی شود.

وی با انتقاد از واگذاری زمین‌های فاقد زیرساخت به سرمایه‌گذاران افزود: در برخی مناطق، سرمایه‌گذار برای تامین برق یک طرح مجبور است ۱۷ کیلومتر شبکه احداث کند و آب مورد نیاز را نیز خودش تامین کند؛ چنین شرایطی با منطق سرمایه‌گذاری سازگار نیست.

مدیرعامل شستا تاکید کرد: طرح اقتصادی باید از نظر شاخص‌هایی مانند ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی توجیه داشته باشد؛ چراکه منابع شرکت‌ها متعلق به مردم و سهامداران است و نمی‌توان بدون مطالعه اقتصادی در پروژه‌ها هزینه کرد.

وی همچنین تسریع در صدور مجوزها، تعیین تکلیف زمین‌های دارای معارض و تامین زیرساخت‌های اولیه را از الزامات جذب سرمایه‌گذار دانست و خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی استان شد.

پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم برای سرمایه‌گذاری پتروشیمی

مدیرعامل شستا درباره پیشنهاد سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی نیز گفت: این صنعت دو مولفه اصلی دارد؛ تامین خوراک و بازار فروش، ابتدا باید وضعیت خوراک با شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشخص شود و بازار فروش محصول نیز توجیه اقتصادی داشته باشد.

وی افزود: اگر طرح پتروشیمی در همدان از نظر فنی و اقتصادی جذاب باشد، آمادگی داریم با هلدینگ خلیج فارس، سرمایه‌گذاری امید و غدیر برای تشکیل کنسرسیوم مشترک مذاکره کنیم.

بررسی ظرفیت گیاهان دارویی و معادن استان همدان

سعیدی با اشاره به ظرفیت‌های گیاهان دارویی اظهار کرد: در این حوزه باید مطالعات علمی و اقتصادی انجام شود؛ چراکه گاهی حجم گیاه قابل برداشت در یک منطقه حتی برای چند روز فعالیت یک کارخانه نیز کافی نیست.

وی از آمادگی شستا برای بررسی ظرفیت تولید مواد اولیه دارویی، مواد موثره و مکمل‌ها در همدان خبر داد و گفت: در صورت اثبات توجیه اقتصادی، با حضور مدیران تیپیکو و متخصصان دانشگاهی برای بررسی و اجرای طرح وارد مذاکره خواهیم شد.

مدیرعامل شستا همچنین از استاندار همدان خواست ظرفیت‌های معدنی استان از جمله ذخایر طلا و نقره را برای بررسی کارشناسی معرفی کند و افزود: سرمایه‌گذاری در این حوزه منوط به عبور از استانداردهای فنی و اقتصادی است.

سعیدی با اشاره به افزایش هزینه اجرای پروژه‌ها در پی رشد نرخ ارز گفت: هزینه اجرای طرح‌ها افزایش یافته، در حالی که درآمد بخش قابل توجهی از شرکت‌ها ریالی است و از طرف دیگر باید حقوق بازنشستگان، تعهدات مالی و سود سهامداران نیز تامین شود.

وی با تاکید بر اینکه شستا به دنبال وعده‌های غیرقابل اجرا نیست،اظهار کرد: منابع ما محدود است اما محدودیت منابع به معنای محدودیت اراده برای همکاری نیست و می‌توانیم با مشارکت بخش خصوصی، سایر هلدینگ‌ها و مدیریت استان راه‌های جدیدی برای تامین مالی و اجرای پروژه‌ها پیدا کنیم.

مدیرعامل شستا در پایان با تاکید بر ضرورت پرهیز از آغاز پروژه‌های فاقد مطالعه کارشناسی گفت: اهل وعده‌های بزرگ نیستم، اما به همکاری واقعی اعتقاد دارم. اگر طرحی را آغاز کنم، برای اجرای آن می‌ایستم و پیگیری می‌کنم.

وی ضمن اعلام آمادگی برای پیگیری مطالبات مطرح‌شده در نشست، از استاندار همدان به دلیل همراهی و تعامل قدردانی کرد و گفت: اگر در مسیر همکاری و انجام وظایف، کم‌کاری یا کوتاهی از سوی من صورت گرفته باشد، از استاندار عذرخواهی می‌کنم.