مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: کسری گاز امسال که براثر حملات پارسال دشمن به تاسیسات و پالایشگاه های گاز کشور رخ داد نسبت به پارسال در کل شبکه حدود ۱۳ درصد است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی روز پنجشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی مشهد گفت: با این حال با توجه به شرایط مطلوب مدیریتی، امسال یک میلیارد مترمکعب گاز بیشتری به صنایع کشور داده شد.

وی بیان کرد: در شرایطی که پیش بینی همه؛ ناترازی شدید گاز از ابتدای امسال در کشور بود اما هیچ کمبودی در گاز طی تابستان رخ نداد و تا امروز هم هیچ محدودیتی در مصرف گاز صنایع کشور اعمال نشده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: ۲۷ اسفندماه سال گذشته در سه دقیقه ۲۶ موشک به پالایشگاه های دوم، سوم، چهارم و پنجم عسلویه و هفت هزار و ۹۲۴ نقطه از شبکه گاز کشور اصابت کرد و ۲۸ درصد از ظرفیت گازی کشور متوقف شد و این بزرگترین حادثه گازی دنیا بود.

توکلی افزود: با این حال با دقت و توان نیروهای پدافند غیرعامل شرکت ملی گاز ایران کمتر از ۲۴ ساعت گاز به شبکه بازگشت و وضعیت به ثبات رسید.

وی ادامه داد: متاسفانه مصرف گاز در کشور به شدت بالاست و ما جزو پرمصرف ترین کشورهای دنیا در حوزه انرژی هستیم اما اصابت موشک‌ها به زیرساخت‌های گازی کشور تهدیدی بود که به فرصت تبدیل شد تا مدیریت بهتری در مصرف گاز داشته باشیم.