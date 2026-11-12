باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ داریوش اکبری گفت: مراسم تشییع شهدای گمنام در شهر شیراز ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۱ آبان از میدان شهدا تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

او گفت: در این راستا از ساعات اولیه صبح روز جمعه ۲۱ آبان ماه، محدودیت‌های ترافیکی مقطعی در مسیر بلوار هجرت به سمت میدان شهدا، چهار راه مشیر و چهارراه مصدق به سمت سه راه پیروزی، میدان امام حسین (ع) به سمت میدان شهدا و کلیه انشعابات آن، تقاطع شاهزاده قاسم تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) هر دو مسیر رفت و برگشت و همچنین میدان شهدا تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) اجرایی و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.

سرهنگ اکبری تصریح کرد: شهروندان به مانند همیشه با خادمان خود در مجموعه انتظامی استان فارس همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.

منبع: پلیس فارس