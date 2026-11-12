فرمانده کل ارتش گفت: نیروی پدافند هوایی ارتش با بهره‌گیری از تجربیات و دستاورد‌های نبرد‌های گذشته، آمادگی‌های جدیدی کسب کرده است و هر متجاوزی که بار دیگر به کشورمان تعرض کند، با آسیب‌های سنگین‌تری مواجه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در بازدید از نمایشگاه بقایای پهپاد‌ها و موشک‌های ساقط‌شده توسط نیروی پدافند هوایی ارتش، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی رزمندگان این نیرو، اظهار کرد: دشمن با آماده‌سازی ابزار‌ها و امکانات متعدد، درصدد دستیابی به اهداف خود در کشور عزیزمان بود، اما با همدلی، تلاش مستمر و مجاهدت رزمندگان نیرو‌های مسلح، به‌ویژه رزمندگان پدافند هوایی، در تحقق اهداف خود ناکام ماند.

وی با اشاره به بخشی از دستاورد‌های عملیاتی به نمایش درآمده در این نمایشگاه افزود: انواع پهپاد‌های بزرگ، موشک‌ها و تجهیزات مورد استفاده دشمن که توسط سامانه‌های پدافند هوایی مورد اصابت قرار گرفته، در این مکان به نمایش گذاشته شده‌اند و بخشی از موفقیت‌های رزمندگان نیروی پدافند هوایی را به تصویر می‌کشد.

فرمانده کل ارتش با اشاره به پیام‌های این نمایشگاه برای دشمنان و ملت ایران خاطرنشان کرد: این نمایشگاه از یک‌سو نشان می‌دهد که این سرزمین سربازان و رزمندگانی آماده، هوشیار و ایثارگر دارد که در هر شرایطی از کشور دفاع می‌کنند و امروز مصمم‌تر و آماده‌تر از گذشته در مسیر دفاع از ایران اسلامی قرار دارند؛ از سوی دیگر، این واقعیت را برای مردم و رزمندگان ما روشن می‌کند که دشمن، برخلاف تصویری که با جنگ روانی و شناختی از قدرت و شکست‌ناپذیری خود ارائه می‌دهد، آسیب‌پذیر است و تجهیزات و امکانات نظامی آن در میدان نبرد قابل هدف قرار گرفتن هستند.

سرلشکر حاتمی با تاکید بر آمادگی مستمر نیروی پدافند هوایی و سایر رزمندگان نیرو‌های مسلح برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی، بیان کرد: نیروی پدافند هوایی در پرتو تجربیات و دستاورد‌های نبرد‌های گذشته، لحظه‌ای از تلاش برای ارتقای آمادگی‌های خود غافل نشده و توانسته است آمادگی‌های جدیدی کسب کند؛ ازاین‌رو، اگر دشمن بار دیگر مرتکب اشتباه شود و تعرضی علیه کشورمان انجام دهد، با آسب‌های سنگین‌تری مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: آنچه امروز در این نمایشگاه و همچنین در جلسه ارائه گزارش نیروی پدافند هوایی مشاهده شد، بیانگر اراده و آمادگی رزمندگان این نیرو، برای خلق حماسه‌های جدید است.

فرمانده کل ارتش در پایان با قدردانی از فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش و کارکنان این نیرو، تلاش‌ها و مجاهدت‌های آنان را شایسته تقدیر دانست و ابراز امیدواری کرد این مجاهدت‌ها مورد قبول درگاه خداوند متعال و موجب خشنودی روح بلند امام شهید و شهدای گران‌قدر باشد.

منبع: ارتش

برچسب ها: ارتش ، فرمانده کل ارتش
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۱ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار در هر دو جبهه سیاسی و نظامی از ایران شکست خورده است.
عبور از تنگه هرمز بدون مجوز ایران امکان‌پذیر نیست.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
پنجشنبه , 21 آبان 1405 - 17:31
مشکل اصلی ما با آمریکا جنایتکار و هم اروپا جنایتکار هیچ ارتباطی و ربطی به برنامه صلح آمیز هسته ای و هم برنامه موشکی ندارد چون به خاطر که مشکل اصلی ما با آمریکا جنایتکار و هم اروپا جنایتکار در سال ۱۳۳۲ آغاز شده است، نه در سال ۱۳۹۲
پس مذاکره ایران با آمریکا جنایتکار و هم اروپا جنایتکار از همان ابتدا ۱۰۰ درصد فقط غلط و اشتباه بوده است.
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