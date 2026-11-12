استاندار گیلان با بیان اینکه دولت نقش تاثیر گذاری در توسعه جامعه دارد، گفت: در سفر دولت ۶۱هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی، زیرساختی، تولید و سرمایه گذاری و.. در این استان مصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - هادی حق شناس امروز در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: گیلان ظرفیت های بالای در بخش های مختلف از جمله صنعت ، کشاورزی و گردشگری دارد.‌

استاندار گیلان با بیان اینکه شرایط فعلی کشور نه جنگ و نه صلح است، گفت : در شرایط فعلی هزینه های جاری در بخش های مختلف بالا است و منابع مناسبی هم در این شرایط تحقق نمی یابد.

وی اذعان کرد: بنا به شرایط امروز باید متناسب به آن اظهار نظر مطالبه و ارزیابی بیان شود.  

حق شناس با اشاره به اینکه ایران جدیدی در حال تحول است ، گفت : توجه به منافع عمومی زمینه رشد و توسعه جامعه را فراهم می شود.

استاندار گیلان به سفر دولت در گیلان اشاره خاطر نشان کرد : 

دراین سفر کل اعتبارات ۶۱هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که از این مجموع ۴۱هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی و زیر ساختی و ۲۰هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و حمایت از تولید و سرمایه گذاری مصوب شد.‌

حق شناس اذعان کرد: ساماندهی رودخانه ها یکی از موضوعاتی بود که مطرح شد و برای این موضوع در این سفر ۷۰۰ملیارد تومان مصوب شد.

وی خاطر نشان کرد : توجه به راه، آب و محیط زیست از مهمترین راهبردهای سفر دولت به گیلان است.

حق شناس اذعان داشت : ۱۴هزار میلیارد تومان برای راه و ۱۴هزار میلیارد تومان برای سد در نظر گرفته شده است .

استاندار گیلان افزود : ۴و نیم همت از اعتبارات این سفر مربوط به موضوع توسعه زیر ساخت های سد در استان می باشد.‌

استاندار گیلان اظهار داشت : راههای گیلان نیز نیازمند توسعه می باشد ، از شرق گیلان تا غرب و مرکز و ... نیازمند زیرساخت در این بخش می باشد.

وی ادامه داد : برای توسعه راههای استان در این سفر ۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است . 

 حق شناس تصریح کرد : ساماندهی مراکز دفن زباله ، توسعه زیر ساخت های پردازش پسماند، مدیریت و تصفیه شیرابه و بهبود وضعیت پهنه های پسماند از اهم موضوعاتی بود که در این سفر مطرح شد.‌

وی با اشاره به اینکه گیلان دروازه ورود به اروپا بود و ظرفیت های تاریخی ارزشمندی دارد، اظهار داشت : توسعه این استان از اهم موضوعاتی است که در دولت با توجه به اعتبارات و الویت های مسئله در استان پیگیری و انجام می شود .‌

 

برچسب ها: عمرانی ، سفردولت
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