باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح در گفت وگویی درباره تداوم روند تقویت توان دفاعی کشور اظهار کرد: وضعیت امروز نیرو‌های مسلح نسبت به پیش از آغاز جنگ بهتر شده و تولید تجهیزات و تسلیحات راهبردی کشور در طول جنگ نیز هرگز متوقف نشده است.

وی با بیان اینکه نیرو‌های مسلح از تجربیات دو جنگ تحمیلی دوم و سوم استفاده کرده‌اند، افزود: کاستی‌ها و خلأ‌های احتمالی نیز به‌سرعت برطرف شده و روند پیشرفت و ارتقای اقتدار دفاعی کشور همچنان ادامه دارد.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح همچنین تاکید کرد: در صورت لزوم، شدت عمل نیرو‌های مسلح ۱۰ برابر خواهد شد.

سردار شکارچی در ادامه درباره پاسخ به تهدیدات آمریکا گفت: هر جا دارایی‌های مادی و غیرمادی آمریکا، به‌عنوان دشمن اصلی جمهوری اسلامی ایران، در دسترس نیرو‌های مسلح باشد، آن دارایی‌ها در شمار اهداف قرار خواهند گرفت.

منبع: ایرنا