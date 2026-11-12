سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح با اینکه از تجربیات دو جنگ تحمیلی دوم و سوم استفاده کرده‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح در گفت وگویی درباره تداوم روند تقویت توان دفاعی کشور اظهار کرد: وضعیت امروز نیرو‌های مسلح نسبت به پیش از آغاز جنگ بهتر شده و تولید تجهیزات و تسلیحات راهبردی کشور در طول جنگ نیز هرگز متوقف نشده است.

وی با بیان اینکه نیرو‌های مسلح از تجربیات دو جنگ تحمیلی دوم و سوم استفاده کرده‌اند، افزود: کاستی‌ها و خلأ‌های احتمالی نیز به‌سرعت برطرف شده و روند پیشرفت و ارتقای اقتدار دفاعی کشور همچنان ادامه دارد.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح همچنین تاکید کرد: در صورت لزوم، شدت عمل نیرو‌های مسلح ۱۰ برابر خواهد شد.

سردار شکارچی در ادامه درباره پاسخ به تهدیدات آمریکا گفت: هر جا دارایی‌های مادی و غیرمادی آمریکا، به‌عنوان دشمن اصلی جمهوری اسلامی ایران، در دسترس نیرو‌های مسلح باشد، آن دارایی‌ها در شمار اهداف قرار خواهند گرفت.

منبع: ایرنا

برچسب ها: نیروهای مسلح ، سردار شکارچی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
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Iran (Islamic Republic of)
???
۲۰:۵۱ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
کار از سیلی زدن و پشت دست زدن به دهان همشون گذشته و الان باید به دنبال راهی بود که اثرگذار باشه !
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۰ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
بگو ۱۰۰ برابر . کی به کیه ؟
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۸ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
یدالله فوق ایدیهم خدا قوت همیشه پیروز وسربلند باشید درپناه ایزد منان
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۰ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار در هر دو جبهه سیاسی و نظامی از ایران شکست خورده است.
عبور از تنگه هرمز بدون مجوز ایران امکان‌پذیر نیست.
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
پنجشنبه , 21 آبان 1405 - 17:31
مشکل اصلی ما با آمریکا جنایتکار و هم اروپا جنایتکار هیچ ارتباطی و ربطی به برنامه صلح آمیز هسته ای و هم برنامه موشکی ندارد چون به خاطر که مشکل اصلی ما با آمریکا جنایتکار و هم اروپا جنایتکار در سال ۱۳۳۲ آغاز شده است، نه در سال ۱۳۹۲
پس مذاکره ایران با آمریکا جنایتکار و هم اروپا جنایتکار از همان ابتدا ۱۰۰ درصد فقط غلط و اشتباه بوده است.
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