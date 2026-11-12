باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - مراسم رونمایی از کتاب «نقشه راه مطالبه‌گری حقوق ملت ایران در جنگ‌های تحمیلی متجاوزان آمریکایی و رژیم صهیونیستی» با حضور جمعی از مسئولان، حقوقدانان و اعضای انجمن حقوق بین‌الملل سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد. این اثر با هدف تبیین ابعاد حقوقی جنایات صورت‌گرفته علیه ایران و ترسیم مسیر مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول و مراجع بین‌المللی تدوین شده است.

ضرورت ورود جریان حقوقی کشور برای پیگیری ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی

رسول بهرامی‌پور، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان، در این مراسم با اشاره به ضرورت ورود جریان حقوقی کشور برای پیگیری ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: در این جنگ، برخلاف قواعد و مقررات بین‌المللی، منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های ژنو اقداماتی صورت گرفت که ضرورت ورود مطالبه‌گرانه حقوقدانان برای دفاع و صیانت از حقوق ملت ایران را دوچندان کرد.

وی با بیان اینکه هدف از این اقدام، پای کار آوردن دستگاه‌های متولی برای انجام مسئولیت‌های قانونی خود است، افزود: با تدبیر صورت‌گرفته و همراهی دبیرکل انجمن‌های تخصصی سازمان بسیج حقوقدانان و انجمن حقوق بین‌الملل، رزمایش سراسری انجمن‌های تخصصی مسئله‌محور در سراسر کشور برگزار شد و حقوقدانان متعهد با بررسی ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، اقدامات کارشناسی و حقوقی مناسبی انجام دادند.

بهرامی‌پور با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های مختلف در این زمینه گفت: دستگاه قضایی، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، دولت، وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و سایر دستگاه‌های مرتبط باید به تکالیف خود در قبال ملت ایران عمل کنند.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار مطالبه‌گری حقوقی خاطرنشان کرد: تهیه این نقشه راه پایان کار نیست، بلکه آغاز مسیر است و جریان مطالبه‌گری نباید متوقف شود. انجمن حقوق بین‌الملل و ظرفیت‌های استانی آن نیز باید این موضوع را تا حصول نتیجه در دستور کار قرار دهند.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان با اشاره به ضرورت پیگیری قضایی جنایات بین‌المللی افزود: باید از ظرفیت‌های حقوقی و قضایی موجود استفاده شود تا امکان محاکمه و پاسخگو کردن عاملان این جنایات در مراجع صالح فراهم شود.

عرصه حقوقی از اهمیت راهبردی برخوردار است

عبدالحسین صفایی، جانشین انجمن حقوق بین‌الملل ایران و وکیل پایه یک دادگستری، نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت تدوین این اثر اظهار کرد: خداوند را شاکریم که توفیق حضور در این جمع علمی و مشارکت در اقدامی مبارک و پربرکت را به ما عطا کرد و امیدواریم این حرکت، سرآغاز نهضتی حقوقی برای جبهه مقاومت و مبارزه با استکبار و استعمار باشد.

وی با اشاره به ویژگی‌های ملت ایران و ضرورت قدردانی از ایستادگی مردم و مسئولان افزود: ملت ایران ملتی خاص است و باید قدر مردمی را که در مسیر مقاومت ایستادگی کرده‌اند و همچنین مسئولانی را که با شجاعت و استواری در این مسیر مقاومت کرده‌اند، دانست.

صفایی با تأکید بر ضرورت بازتاب حقانیت و مظلومیت ایران در عرصه بین‌المللی تصریح کرد: در حقانیت جمهوری اسلامی ایران و نهضت آن و همچنین مظلومیت ملت ایران هیچ تردیدی وجود ندارد، اما این حقانیت و مظلومیت مقتدرانه باید به‌درستی در سطح جهان منعکس شود و اقدامی که امروز با تدوین این کتاب صورت گرفته، گامی در همین مسیر است تا جهانیان از حقانیت ملت ایران آگاه شوند.

جانشین انجمن حقوق بین‌الملل ایران با بیان اینکه عرصه حقوقی از اهمیت راهبردی برخوردار است، خاطرنشان کرد: عرصه حقوقی اگر از عرصه نظامی مهم‌تر نباشد، کمتر از آن نیست؛ چراکه جنگ و درگیری نظامی روزی به پایان می‌رسد، اما عرصه حقوقی پایدار می‌ماند و این عرصه است که در طول تاریخ حقانیت و مشروعیت ملت‌ها را اثبات می‌کند.

تدوین کتاب بر پایه اصول و قواعد حقوق بین‌الملل

یدالله علیزاده، عضو انجمن حقوق بین‌الملل سازمان بسیج حقوقدانان ایران، نیز در این مراسم با اشاره به اهداف تدوین این کتاب اظهار کرد: این اثر با تلاش جمعی از حقوقدانان تهیه شده است تا به‌عنوان ابزاری برای مطالبه‌گری در اختیار مقامات و مسئولان ذی‌صلاح کشور قرار گیرد و زمینه تحقق مسئولیت حقوقی و انسانی در قبال جنایات صورت‌گرفته فراهم شود.

وی با بیان اینکه این کتاب حاوی مطالب تخصصی و مستند به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های جهانی است، افزود: محتوای این اثر بر پایه بررسی و تبیین جنایات صورت‌گرفته از سوی مدعیان حقوق بشر، به‌ویژه آمریکا، علیه جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است.

علیزاده با تأکید بر اینکه تدوین این کتاب پایان مسیر مطالبه‌گری نیست، تصریح کرد: همه آزادی‌خواهان، حقوقدانان، نیرو‌های متخصص و مسئولان ذی‌صلاح در قبال پیگیری این جنایات و دفاع از حقوق ملت ایران مسئولیت دارند و باید برای تحقق این هدف تلاش کنند.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات ارزشمند سازمان بسیج حقوقدانان، گردآوری دیدگاه‌های متنوع حقوقدانان دانشگاهی و متخصصان و مستندسازی آنها در قالب یک مجموعه حقوقی است تا از این ظرفیت در مراجع و مجامع ذی‌صلاح بین‌المللی استفاده شود.

علیزاده با اشاره به ضرورت پاسخگو کردن عاملان جنایات علیه ایران در مجامع بین‌المللی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این مطالبه‌گری، پیگیری، تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکارانی است که به کشور ایران تجاوز کرده‌اند و تا زمانی که این اهداف محقق نشود، نباید از این مسیر دست کشید.

وی با بیان اینکه مطالبه خسارات واردشده به کشور نیز باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: خون شهدا و خساراتی که در جریان تجاوز دشمن به کشور وارد شده است، نباید بدون پیگیری باقی بماند و باید با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و تخصصی، زمینه تحقق حقوق ملت ایران فراهم شود.