باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در این نشست با قدردانی از فرماندار، مدیران، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان لارستان اظهار کرد: آنچه در پاویون لارستان به نمایش درآمد، حاصل تلاش، مسئولیت‌پذیری و همدلی مجموعه‌ای از فعالان اقتصادی بود که با انگیزه برای معرفی ظرفیت‌های منطقه تلاش کردند.

استاندار فارس با اشاره به تردید‌های اولیه برای برگزاری اکسپوی ۲۰۲۶ به دلیل شرایط خاص کشور گفت: برگزاری این رویداد در آن شرایط تنها یک اقدام اقتصادی نبود، بلکه فرصتی برای نشان دادن توانمندی‌های ایران و مقابله با تلاش دشمنان برای منزوی کردن کشور به شمار می‌رفت؛ چنان‌که حضور ۳۸۸ مهمان خارجی از ۱۵ کشور نشان داد ظرفیت‌های اقتصادی ایران همچنان مورد توجه فعالان بین‌المللی قرار دارد.

او با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی استقبال از اکسپوی امسال نسبت به دوره گذشته افزود: تخصصی شدن نمایشگاه، تمرکز بر تکمیل زنجیره‌های ارزش و ارتباط مستقیم شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران از ویژگی‌های بارز این دوره بود.

لارستان؛ پیشانی تجارت و پیوند با خلیج فارس

امیری با تمجید از پیشینه تمدنی و تجاری لارستان و ارتباط دیرینه این خطه با خلیج فارس تصریح کرد: مردم لارستان از گذشته به بازرگانی اشتغال داشته‌اند و به تدین، نجابت و فضیلت‌های انسانی شناخته می‌شوند؛ غرفه لارستان نیز امسال از کیفیت، انسجام و ارائه‌ای بسیار بهتر برخوردار بود.

او خاطرنشان کرد: پایان نمایشگاه باید آغاز مرحله جدیدی از فعالیت‌های اقتصادی باشد؛ این‌گونه رویداد‌ها زمانی به نتیجه می‌رسند که پیگیری مذاکرات و تعاملات دوجانبه به قرارداد‌های اجرایی، تولید ثروت و ایجاد اشتغال منجر شود.

ظرفیت عظیم سرمایه‌گذاران لارستانی مقیم حوزه خلیج فارس

استاندار فارس با اشاره به مراودات گسترده اهالی لارستان در کشور‌های حوزه خلیج فارس و علاقه‌مندی عمیق آنان به آبادانی زادگاهشان تأکید کرد: از فرماندار و مدیران منطقه انتظار دارم ارتباط با این سرمایه‌گذاران را به‌صورت جدی دنبال کنند و با دعوت از آنان، زمینه مشارکت در طرح‌های اقتصادی منطقه را فراهم آورند.

او همچنین از آماده‌سازی ۸۴ فرصت سرمایه‌گذاری بدون درج نام سرمایه‌گذار در استان خبر داد و گفت: مجموعه استانداری فارس و مدیران اجرایی برای جذب سرمایه‌گذاری، حمایت از توسعه اقتصادی و ایجاد جهش در شهرستان‌ها همراه و همدل هستند.

در این نشست که با حضور مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی، حسن دهقان مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری و کریم مجرب مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس برگزار شد، مختار عباسی فرماندار ویژه لارستان، معاون توسعه مدیریت و منابع این شهرستان و جمعی از سرمایه‌گذاران به ارائه گزارش عملکرد پاویون لارستان در اکسپو ۲۰۲۶ پرداختند.

منبع: استانداری فارس