مدیرکل میراث فرهنگی فارس از تأمین ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای حفاظت و مرمت پایگاه‌های جهانی تخت جمشید و پاسارگاد در چارچوب طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد مریدی گفت: صیانت از آثار تاریخی و محوطه‌های ارزشمند میراث جهانی، نیازمند تأمین منابع مالی پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید اعتباری است و طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تحقق این هدف ایفا کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس افزود: در همین راستا، با بهره‌گیری از ظرفیت نشان‌دار کردن مالیات‌ها، مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای برنامه‌های حفاظت، مرمت و صیانت از پایگاه‌های جهانی تخت جمشید و پاسارگاد تأمین شده است.

مریدی با تأکید بر اهمیت صیانت از این دو اثر شاخص جهانی تصریح کرد: تخت جمشید و پاسارگاد از برجسته‌ترین نماد‌های تمدن و هویت تاریخی ایران به شمار می‌روند و حفاظت اصولی از این میراث ارزشمند، مسئولیتی ملی و بین‌نسلی است.

او خاطرنشان کرد: تأمین اعتبار از محل ظرفیت‌های مالیاتی، علاوه بر کمک به پیشبرد برنامه‌های حفاظتی و مرمتی، زمینه مشارکت مؤثرتر مردم در پاسداشت میراث فرهنگی کشور را فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در پایان ابراز امیدواری کرد با تخصیص و بهره‌برداری هدفمند از این منابع، روند اجرای اقدامات حفاظتی و مرمتی در این دو پایگاه جهانی با قوت بیشتری دنبال شود.

منبع: میراث فارس

برچسب ها: میراث فرهنگی فارس ، حفاظت ، تخت جمشید ، پاسارگاد ، مالیات
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