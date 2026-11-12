رئیس پلیس راهور استان یزد، از وقوع حادثه مرگبار واژگونی خودروی سواری دنا در بلوار شهرک صنعتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ عزیزالله دستواررئیس پلیس راهور استان یزد گفت: ساعت ۰۲:۲۰ بامداد، یک دستگاه خودروی سواری دنا به رانندگی پسربچه ۱۶ ساله و چهار سرنشین در بلوار شهرک صنعتی به سمت میدان جهاد، به علت سرعت بالا و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه، از مسیر خود خارج و واژگون شد.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه، راننده ۱۶ ساله خودرو جان خود را از دست داد و چهار نفر دیگر از سرنشینان نیز مجروح شدند.

رئیس پلیس راهور استان یزد با تأکید بر اهمیت رعایت سرعت مطمئنه و توجه کامل به شرایط رانندگی، خاطرنشان کرد: رانندگی با سرعت غیرمجاز و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه می‌تواند حوادث جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت جلوگیری از رانندگی افراد فاقد گواهینامه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید کرد.

منبع؛ روابط عمومی