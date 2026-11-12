اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی از ۲۶ تا ۲۸ آبان‌ماه به میزبانی آذربایجان‌غربی با حضور ۵۰۰ مهمان داخلی و خارجی و ۱۸ مهمان بین‌المللی و نمایندگان همه استان‌های کشور در ارومیه برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ ناصر حجازی‌فر دبیر اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: این رویداد فرهنگی و مذهبی از ۲۶ آبان‌ماه آغاز می‌شود و برنامه‌های آن تا ۲۸ آبان‌ماه ادامه دارد.

وی با اشاره به ترکیب حاضران در اجلاسیه افزود: حدود ۵۰۰ مهمان داخلی و خارجی در این اجلاسیه حضور خواهند داشت و از هر استان کشور ۱۰ نفر به‌عنوان نماینده شرکت می‌کنند و ۱۸ مهمان نیز از حوزه بین‌الملل در برنامه‌ها حاضر خواهند بود.

حجازی‌فر نشست ویژه بانوان، جلسه شعر آیینی، کارگاه هیأت‌پژوهی و نشست صمیمی با مهمانان بین‌المللی را از جمله برنامه‌های تخصصی و فرهنگی این رویداد برشمرد و گفت: بخشی از برنامه‌ها با رویکرد حضور میدانی مهمانان در میان مردم برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در تجمعات شبانه ارومیه و برخی شهرستان‌های استان حضور یافته و به مداحی و شعرخوانی می‌پردازند.

حجازی‌فر همچنین از برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی پیش‌بینی‌شده خبر داد و تصریح کرد: برگزاری روضه‌های خانگی در منازل شهدا، دیدار و تکریم خانواده‌های شهدا و حضور در زندان ارومیه برای فراهم‌سازی زمینه آزادی زندانیان از دیگر بخش‌های این اجلاسیه است.

وی از نشست اختصاصی مهمانان خارجی با طلاب و استادان دینی نیز یاد کرد و افزود: در این نشست موضوع مقاومت مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

دبیر اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی در پایان تأکید کرد: این رویداد علاوه بر پرداختن به ابعاد فرهنگی و آیینی مداحی و شعر اهل‌بیت(ع) فرصتی برای تعامل مهمانان داخلی و خارجی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی آذربایجان‌غربی فراهم می‌کند.

برچسب ها: اجلاس پیرغلامان حسینی ، فرهنگ حسینی
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