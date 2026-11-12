سخنگوی مرکز مبادله گفت: متقاضیان خرید شمش طلا باید در گروه‌های مجاز تعیین‌شده قرار داشته باشند و مطابق ضوابط و مقررات اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در حراج‌ها شرکت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به عملکرد حراج‌های شمش طلا مرکز مبادله از ابتدای سال تاکنون گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲۱ جلسه حراج شمش طلا برگزار شده که طی آن در مجموع یک‌هزار و ۷۸ کیلوگرم شمش طلا معامله شده است.

وی ارزش مجموع معاملات انجام‌شده در این حراج‌ها را ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

بالسینی در ادامه با اشاره به گروه‌های مجاز برای خرید شمش طلا در حراج‌های مرکز مبادله ایران اظهار کرد: فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آب‌شده و سکو‌های برخط فعال در حوزه طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر، گروه‌های مجاز برای شرکت در این حراج‌ها هستند.

سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تأکید کرد: متقاضیان خرید شمش طلا باید در گروه‌های مجاز تعیین‌شده قرار داشته باشند و مطابق ضوابط و مقررات اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در حراج‌ها شرکت کنند.

برچسب ها: مرکز مبادله ، شمش طلا
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