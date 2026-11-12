کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به کاهش برخی ریسک‌ها و گفت: کاهش برخی ریسک‌ها، موجب بهبود فضای روانی بازار سرمایه و بازگشت شاخص کل به مدار صعودی شده است. به نظر می‌رسد وزن جریان‌های جنگ‌طلب در معادلات بین‌المللی کاهش یافته است. همچنین کشور‌های منطقه و سایر بازیگران بین‌المللی به هزینه‌های سنگین جنگ با ایران پی برده‌اند و این موضوع در کاهش نگرانی‌ها از تشدید تنش‌ها مؤثر بوده است.

وی افزود: مجموعه این عوامل باعث شد شاخص کل بورس در معاملات اخیر روند مثبتی را تجربه کند و بار دیگر به محدوده ۸ میلیون و ۴۲۷ هزار واحد برسد. در حال حاضر شاخص به سطح ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد نزدیک شده و در صورت تداوم فضای مثبت، می‌توان به تقویت روند صعودی بازار امیدوار بود.

صفاری با اشاره به وضعیت نماد‌های بورسی بیان کرد: پس از کاهش بخشی از نگرانی‌های، سهام شرکت‌های سودآور نیز با استقبال بیشتری مواجه شدند؛ هرچند سرمایه‌گذاران همچنان منتظر روشن‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی هستند.

صفاری در توصیه به سهامداران خرد تصریح کرد: سرمایه‌گذاران بهتر است در شرایط فعلی با احتیاط و به‌صورت تدریجی وارد بازار شوند و به جای خرید مستقیم و هیجانی سهام، از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌های حرفه‌ای اقدام کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سهامداران باید به دنبال شرکت‌هایی با بنیاد مالی مناسب، سودآوری پایدار و نسبت‌های ارزش‌گذاری معقول باشند و از قرار گرفتن در فضای هیجانی و سفته‌بازی پرهیز کنند. در شرایط فعلی، مدیریت ریسک و پرهیز از تصمیم‌گیری شتاب‌زده باید در اولویت سرمایه‌گذاران، به‌ویژه سهامداران خرد، قرار گیرد.