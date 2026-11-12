فرمانده انتظامی لاهیجان از شناسایی و دستگیری فردی به اتهام انتشار محتوای مجرمانه و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیدجلال‌الدین جوانمردی اظهار داشت: در پی پایش فضای مجازی از سوی پلیس اطلاعات شهرستان، صفحه‌ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام که اقدام به انتشار مطالبی علیه امنیت ملی می‌کرد، شناسایی شد.

وی افزود: در ادامه تحقیقات، گرداننده این صفحه شناسایی و مشخص شد وی در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و واتساپ اقدام به انتشار محتوا‌های منتسب به شبکه‌های معاند و مطالبی با هدف تشویش اذهان عمومی می‌کرد که با هماهنگی قضائی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی لاهیجان تصریح کرد: متهم ۲۱ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

منبع: اطلاع رسانی پلیس