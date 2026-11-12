باشگاه خبرنگاران جوان - سعید بیاری در نشست با هیأت‌رئیسه اتاق اصناف مرکز استان با تأکید بر نقش اصناف در اقتصاد و اشتغال استان، توسعه همکاری میان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق اصناف را ضروری دانست و گفت: کارآفرینی، اشتغال و اطلاع‌رسانی درباره ظرفیت‌ها و برنامه‌های مشترک، از محور‌های مهم این تعامل است.

او با اشاره به فعالیت ۱۳ هزار تعاونی در استان فارس که حدود ۷ هزار تعاونی از آنها فعال هستند، اظهار کرد: تجربه اتحادیه تعاونی مسکن کارکنان دولت به خانه‌دار شدن چندین هزار نفر کمک کرده است. آمادگی داریم با همکاری اتاق اصناف، زمینه بهره‌مندی اصناف و اتحادیه‌ها از ظرفیت بخش تعاون برای تأمین مسکن را فراهم کنیم و در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای مشترک منعقد شود.

بیاری همچنین بر تقویت سازش درون‌کارگاهی در واحد‌های صنفی تأکید کرد و گفت: ترویج گفت‌و‌گو و حل اختلاف در محیط کار می‌تواند مراجعات به مراجع حل اختلاف را کاهش دهد و به حفظ و پایداری مشاغل کمک کند.

به گفته وی، اداره‌کل برای برگزاری دوره‌های آموزشی قانون کار ویژه اتحادیه‌ها و اعضای صنفی و تشکیل کمیته‌های تخصصی مشترک آمادگی دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس پیشنهاد کرد با تشکیل کمیته‌ای مشترک، روند صدور پروانه‌های کسب و تغییرات فعالیت صنوف بررسی شود تا اطلاعات به‌دست‌آمده مبنای برنامه‌ریزی دقیق‌تر در حوزه اشتغال قرار گیرد.

او همچنین طرح‌های کارورزی و یارانه دستمزد را از ظرفیت‌های حمایتی برای کارفرمایان و جویندگان کار دانست.

برگزاری مسابقات ورزشی ویژه اصناف، ترویج فرهنگ کار، همکاری در زمینه کالابرگ و پیگیری مسکن کارگران شاغل در صنوف از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

اتاق اصناف: ظرفیت گسترده صنوف در اشتغال استان

حجت جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس، با استقبال از گسترش همکاری‌ها گفت: در شیراز ۷۷ اتحادیه و حدود ۸۵ هزار واحد صنفی و در سطح استان ۵۴۸ اتحادیه و حدود ۲۲۰ هزار واحد صنفی فعالیت می‌کنند؛ مجموعه‌ای که ظرفیت قابل توجهی برای اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی استان به شمار می‌رود.

او با اشاره به نقش اصناف در تأمین و توزیع کالا‌های اساسی و حفظ آرامش بازار در جریان جنگ ۴۰ روزه افزود: فعالان صنفی با حضور و همراهی خود، پشتیبانی‌شان را از کشور نشان دادند.

جوانمردی با اعلام موافقت اتاق اصناف با تشکیل انجمن‌های صنفی، تأکید کرد که فعالیت این انجمن‌ها باید به تقویت تشکل‌ها و پیگیری مؤثرتر مطالبات بینجامد و به موازی‌کاری با اتحادیه‌ها منجر نشود. او همچنین بر توسعه آموزش‌های تخصصی، تشکیل اتاق فکر مشترک و اجرای طرح استادشاگردی برای انتقال مهارت به نسل جوان تأکید کرد.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان پیشنهاد کرد اتحادیه‌ها و فعالان صنفی در برنامه رادیویی «صدای کار و کارگر» حضور یابند و ظرفیت‌ها و خدمات صنوف را به مردم معرفی کنند. توسعه باشگاه‌های ورزشی اصناف و همکاری برای تأمین مسکن کارگران نیز از دیگر زمینه‌های پیشنهادی برای همکاری بود.

تأکید بر مهارت‌آموزی و رسیدگی تخصصی به شکایات

حسین آوند، عضو هیأت‌رئیسه اتاق اصناف و رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو سبک و سنگین شیراز، احیای نظام استادشاگردی را فرصتی برای آموزش مهارت به نوجوانان و جوانان دانست و گفت: یادگیری حرفه در کنار تحصیل می‌تواند به تربیت نیروی ماهر، اشتغال‌زایی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

امین رحیمی، دیگر عضو هیأت‌رئیسه اتاق اصناف، نیز بر ایجاد سازوکاری برای رسیدگی به شکایات و درخواست‌های مردمی در اتحادیه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: رسیدگی تخصصی در اتحادیه‌ها می‌تواند پاسخگویی به مردم را تسریع و از ارجاع غیرضروری پرونده‌ها و طولانی‌شدن فرایند رسیدگی جلوگیری کند.

در این نشست، بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی دو مجموعه و تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های اشتغال، آموزش، کارآفرینی، مسکن و حمایت از جامعه کارگری و کارفرمایی تأکید شد.

منبع: اتاق صناف فارس