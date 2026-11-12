باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ با روسیه تا پایان سال جاری به نتایج ملموسی منجر شود، اما تأکید کرد که تحقق این هدف تا حد زیادی به رویکرد آمریکا در قبال مسکو بستگی دارد.

زلنسکی در نشست خبری مشترک با میخائل مارتین، نخست‌وزیر ایرلند پس از پایان دو روز مذاکرات با میانجیگری آمریکا میان هیئت‌های روسیه و اوکراین در ابوظبی گفت: ما همچنان با حملات گسترده مواجه هستیم، اما طبیعتاً می‌خواهیم تا پایان سال به نتیجه برسیم و برای تحقق این هدف تمام تلاش خود را خواهیم کرد.

وی افزود: بخش زیادی از موضوع به قالب گفت‌وگوی طرف‌های آمریکایی و روسی در روز پنجشنبه بستگی دارد. به اعتقاد من، برای آمریکایی‌ها نیز با توجه به تحولات جاری، دستیابی به نتیجه تا پایان سال اهمیت زیادی دارد و به نظر می‌رسد آنها واقعاً خواهان تحقق این هدف هستند.

مذاکرات ابوظبی که نخستین دور گفت‌و‌گو‌های مستقیم با میانجیگری آمریکا از ماه فوریه به شمار می‌رفت، به توافقی درباره تبادل گسترده اسرای جنگی منجر شد، اما دستاورد ملموس دیگری در زمینه پایان دادن به جنگ اعلام نشد.

استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه دونالد ترامپ روز پنجشنبه برای گفت‌و‌گو با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به مسکو سفر کرده اند و پس از آن برای دیدار با زلنسکی راهی دوبلین شوند.

کوشنر با اشاره به نبود اعتماد میان دو طرف، مذاکرات ابوظبی را «گام نخست خوبی» توصیف کرد.

دیوید آراخامیا، مذاکره‌کننده اوکراینی نیز گفت مذاکرات دشوار بوده و هیئت روسیه با «دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه» وارد گفت‌و‌گو‌ها شده است، اما این مذاکرات برای دستیابی به راه‌حل تا پایان سال، «شتاب و تحرک خوبی» ایجاد کرده است.

ولادیمیر مدینسکی، مذاکره‌کننده ارشد روسیه نیز در گفت‌و‌گو با تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد که پس از مذاکرات، دستیابی به توافق صلح را نزدیک‌تر می‌بیند، اما تأکید کرد که تحقق آن تا حد زیادی به موضع اوکراین و آمریکا بستگی دارد.

منبع: خبرگزاری رویترز