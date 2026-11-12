باشگاه خبرنگاران جوان - ششصد و نهمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در کازرون برگزار شد و طی آن، مشکلات واحد‌های تولیدی و اقتصادی در حوزه‌های بانکی، اداری، صدور مجوز‌ها و زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، مسائل واحد‌های تولیدی در زمینه تأمین تسهیلات، تعیین تکلیف بدهی‌ها، بخشودگی جرائم بانکی، صدور و تمدید مجوزها، الزامات زیست‌محیطی، تأمین آب، اجرای شبکه فاضلاب، واگذاری اراضی و تغییر کاربری آنها بررسی شد.

نمایندگان واحد‌های فعال در حوزه‌های تولید موتورسیکلت، کاغذ، صنایع غذایی، گل و گیاه، سنگ گچ، قارچ، سردخانه، گاز شیرین و گردشگری نیز مشکلات و مطالبات مجموعه‌های خود را به‌صورت مستقیم مطرح کردند. در ادامه، نشستی با فعالان اقتصادی شهرستان برای بررسی توانمندی‌ها، تسهیل امور و رفع موانع بنگاه‌ها برگزار شد.

پیگیری کارشناسی مشکلات تا حصول نتیجه

کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، حمایت عملی از تولیدکنندگان را از اولویت‌های مجموعه صمت استان دانست و گفت: تسهیل فرایند‌های اداری، پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی و جلوگیری از توقف فعالیت واحد‌های تولیدی در دستور کار قرار دارد.

او با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط زیست‌محیطی و قوانین و مقررات افزود: مشکلات واحد‌ها باید به‌صورت کارشناسی بررسی و تا حصول نتیجه پیگیری شود تا زمینه حفظ اشتغال، حمایت از سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید فراهم آید.

مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، نیز تعامل دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل را برای رفع موانع تولید ضروری دانست و بر تسریع در تأمین منابع مالی، صدور مجوز‌ها و رسیدگی به مشکلات زیرساختی واحد‌های اقتصادی تأکید کرد.

او گفت: هدف از برگزاری این نشست‌ها تنها شنیدن مشکلات تولیدکنندگان نیست؛ دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و هم‌افزایی، راهکار‌های عملی برای رفع موانع ارائه دهند و درخواست‌های فعالان اقتصادی را در چارچوب قوانین پیگیری کنند.

گودرزی همچنین از راه‌اندازی نهضت احیای واحد‌های راکد در استان خبر داد و افزود: اگر سرمایه‌گذاری زمینی دریافت کند، اما در مهلت مقرر فعالیت خود را آغاز نکند، زمین به سرمایه‌گذار دیگری واگذار می‌شود و نباید فرصت‌ها معطل بمانند.

تأکید بر معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری کازرون

غلامرضا دهقان ناصرآبادی، نماینده مردم کازرون و کوه‌چنار در مجلس شورای اسلامی، بر شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی شهرستان و معرفی هدفمند آنها به سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: تسهیل روند سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران می‌تواند به جذب سرمایه، رونق تولید و ایجاد اشتغال کمک کند.

در ادامه این برنامه، مسئولان از تعدادی از واحد‌های تولیدی و صنعتی شهرستان بازدید کردند. در این بازدیدها، ظرفیت‌ها و روند فعالیت مجموعه‌ها بررسی و مشکلات آنها در زمینه تأمین منابع مالی، مواد اولیه و زیرساخت‌ها مطرح شد.

نشست و بازدید‌های میدانی با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری، تقویت تولید داخلی و حفظ اشتغال برگزار شد و پیگیری درخواست‌های مطرح‌شده در دستور کار مسئولان استانی و شهرستانی قرار گرفت.

منبع: اصناف فارس