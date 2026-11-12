مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به ظهور حدود ۱۵۰ چهره برجسته قرآنی در فارس، بر ضرورت به‌کارگیری ظرفیت‌های استان برای ترویج قرآن در زندگی روزمره مردم تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در جمع روحانیون با اشاره به رسالت خطیر روحانیت در ترویج فرهنگ قرآنی، شیراز را به دلیل پیشینه درخشان و ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی، مستعد تبدیل شدن به قطب قرآنی کشور دانست و بر لزوم نهادینه‌سازی زیست قرآنی در جامعه تأکید کرد.

او ادامه داد: رسالت روحانیت تنها به تفسیر قرآن محدود نمی‌شود، بلکه جامعه معزز روحانیت به عنوان رهبر زیست بوم قرآنی باید نسبت جامعه را با قرآن بازتعریف کند تا در کنار قرائت و فهم قرآن، رنگ و بوی قرآنی در زندگی روزمره مردم نیز روزافزون شود.

حجت‌الاسلام ولدان افزود: در دنیای پردغدغه و مملو از اضطراب امروز، مردم بیش از هر زمان دیگری جویای آرامش معنوی هستند و قرآن به عنوان مایه شفا و رحمت مومنین می‌تواند پاسخگوی این نیاز باشد.

او با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی استان فارس در حوزه قرآن بیان کرد: حدود یکصد و پنجاه ظرفیت برجسته از جمله خطاطان، حفاظ، مفسران و بزرگانی همچون حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در این خطه ظهور کرده‌اند و شیراز می‌تواند به قطب قرآنی کشور تبدیل شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین از فعالیت مؤسسه بیت‌الاحزان به عنوان بزرگ‌ترین مؤسسه قرآنی جهان اسلام با بیش از دویست شعبه یاد کرد و افزود: دوازدهم آذرماه شیراز میزبان جشنواره ملی جبرئیل امین برای تجلیل از پنج هزار حافظ قرآن در طول یک سال گذشته و پانصد حافظ کل و بیست جزء خواهد بود.

او در پایان از تمامی صاحب‌نظران و سروران خواست تا با ارائه طرح‌ها، ایده‌ها و ابتکارات خود، برای ترویج بیش از پیش فرهنگ قرآنی در استان به میدان بیایند.

منبع: تبلیغات فارس

برچسب ها: تبلیغات اسلامی فارس ، چهره برجسته کشور ، قرآن
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