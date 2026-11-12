باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین از آمریکا خواست اتهام‌های اثبات‌نشده جاسوسی را بهانه‌ای برای محدود کردن دسترسی چین به فناوری قرار ندهد.

مائو روز پنجشنبه در واکنش به اتهام‌های مطرح‌شده درباره یک پرونده جاسوسی مرتبط با جنسن هوانگ، مدیرعامل شرکت انویدیا گفت: آمریکا باید از ساختن روایت‌های جاسوسی برای توجیه محاصره فناورانه چین دست بردارد.

وی بار دیگر تأکید کرد که این اتهام‌ها بخشی از کارزار بدنام‌سازی چین است.

سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های مربوط به اقامت آلیس هوانگ، بنیان‌گذار شرکت مگاسپید اینترنشنال در پکن گفت که از این موضوع اطلاعی ندارد.

مائو در ادامه اعلام کرد که چین و آمریکا پیش از دیدار مورد انتظار رهبران دو کشور در هفته آینده، همچنان در ارتباط نزدیک هستند.

وی همچنین بر آمادگی پکن برای اجرای توافق‌های حاصل‌شده میان رؤسای جمهور دو کشور و تقویت روابط باثبات دوجانبه بر پایه احترام متقابل و عمل متقابل تأکید کرد.

منبع: بریکینگ نیوز