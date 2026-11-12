جدیدترین قسمت از برنامه تلویزیونی نردبان، به بهانه سالروز شهادت شهید طهرانی‌مقدم مروری بر زندگی پدر موشکی ایران دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیصد و چهل و پنجمین قسمت از برنامه تلویزیونی نردبان، فردا جمعه ۲۲ آبان ماه روی آنتن شبکه مستند سیما می‌رود. این قسمت از برنامه به بهانه سالروز شهادت پدر موشکی ایران، مروری بر خاطرات شهید حسن طهرانی‌مقدم دارد. 

بنیامین سربندی فیلمساز مستند، مهمان این هفته نردبان است. او در گفت‌و‌گو با حامد شکیبانیا درباره تجربه ساخت مجموعه «بچه‌های سرچشمه» صحبت می‌کند. 

مجموعه مستند «بچه‌های سرچشمه» به کارگردانی بنیامین سربندی، روایتی از زندگی و زمانه شهید حسن طهرانی مقدم و تلاش‌های او در مسیر شکل‌گیری و توسعه صنعت موشکی کشور است. این مجموعه مستند با پرداختن به ابعاد مختلف زندگی و فعالیت‌های پدر موشکی ایران به ویژه دوران کودکی و نوجوانی ایشان، به ثمرات تلاش‌های او در پایه‌گذاری این صنعت نظامی مهم در کشورمان می‌پردازد. 

در بخش دیگری از نردبان این هفته، مسعود زارعیان مهمان برنامه می‌شود. او در گفت‌و‌گو با حامد شکیبانیا درباره فیلم مستند «در میان درختان انجیر» سخن می‌گوید. این فیلم مستند که برنده جایزه از جشنواره فیلم مقاومت امسال شد، داستان مادری عراقی و فرزند بزرگش «ابوفلاح» را روایت می‌کند که هر سال در منطقه خان‌النص، میان نجف و کربلا، چشم‌انتظار زائران اربعین هستند و با مهر، عشق و اشتیاق از آنان میزبانی می‌کنند.

در بخش عکاسی مستند، آثار استیون دوپونت عکاس مشهور استرالیایی مرور می‌شود و تعدادی از عکس‌های وی به نمایش درمی‌آید. همچنین در بخش «و اینک مستند» هم آثار الیور استون فیلمساز مستند مرور می‌شود. در کارگاه تجربه هم کن برنز، فیلمساز مستند آمریکایی از تجربیات خود در فیلمسازی مستند می‌گوید. 

برنامه تلویزیونی «نردبان» تلاش می‌کند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور، با بخش‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه‌ی مستند می‌رود و بازپخش آن شنبه‌ها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ است.

منبع: روابط عمومی برنامه نردبان

برچسب ها: پدر موشکی ایران ، فیلم مستند
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