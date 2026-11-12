مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از تولید ۱۲۲ هزار تن شلتوک از سطح ۳۵ هزار هکتار اراضی کشت مجدد برنج و رتون این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - شهیدی پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل گفت: شهرستان بابل در سال زراعی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ دارای ۳۰ هزار هکتار اراضی کشت مجدد برنج و پنج هزار هکتار پرورش رتون بوده که از این سطح، حدود ۱۲۲ هزار تن شلتوک برداشت شد.

او افزود: با توجه به این که ۸۰ درصد کمباین‌های شهرستان مجهز به کاه خرد کن می‌باشند، امسال در شهرستان ۳۸۲ هزار تن شلتوک، سطح برداشت ۸۰ هزار و ۱۵۰ هکتار و ۲۱۶ هزار تن برنج سفید از کشت اول، کشت مجدد برنج و پرورش رتون تولید شد.

شهیدی پور گفت: با توجه به میانگین مصرف سالانه، ۳۵ کیلوگرم برنج برای هر نفر، برنج ۶ میلیون ایرانی توسط شالیکاران این شهرستان تأمین شده است که در بحث امنیت غذایی و رسیدن به خوداتکایی بسیار مهم است.

او افزود: برنج یکی از اصلی‌ترین مواد غذایی در سبد خانوار ایرانی است و خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی با سرمایه‌گذاری برای تولید، پشتیبان امنیت غذایی کشور است و تلاش می‌نماید تا با حمایت از کشاورزان، زمینه افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی را فراهم کند.