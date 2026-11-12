مقام‌های محلی فرانسه از اعلام هشدار بمب‌گذاری در ایستگاه قطار کاله-فرِتون خبر دادند؛ این هشدار بر حرکت قطار‌های بین‌المللی نیز تأثیر گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقام‌های محلی فرانسه روز پنجشنبه اعلام کردند که هشدار بمب‌گذاری در ایستگاه قطار کاله-فرِتون در شمال این کشور برقرار شده است.

استانداری منطقه پا-دو-کاله اعلام کرد که این وضعیت ممکن است بر تردد قطار‌ها تأثیر بگذارد.

شرکت یورواستار نیز اعلام کرد که حرکت شماری از قطار‌های سریع‌السیر این شرکت در مسیر لندن به پاریس و بالعکس با اختلال مواجه شده است.

یورواستار در بیانیه‌ای اعلام کرد که به درخواست مقام‌های فرانسوی، قطار‌ها در حال حاضر اجازه عبور از ایستگاه کاله-فرِتون را ندارند و همین مسئله موجب تأخیر در برخی سرویس‌های ریلی به مقصد لندن و از مبدأ این شهر شده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: پلیس فرانسه ، هشدار بمب گذاری
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