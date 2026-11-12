رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در یادواره شهدای هوافضای استان قم، چفیه و هدایای رهبر معظم انقلاب را به خانواده‌های هفت شهید قمی اهدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در یادواره شهدای هوافضا که در مدرسه آزادی شهر قنوات و با حضور جمعی از دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد، سلام ویژه حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را به خانواده شهدای حادثه «تونل نَفَس» ابلاغ کرد و چفیه و هدیه متبرک اهدایی ایشان را به خانواده هفت شهید قمی این حادثه تقدیم کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسین احسانی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، الگوگیری را یکی از عوامل مؤثر در جهت‌دهی به زندگی و انتخاب مسیر صحیح دانست و اظهار داشت: جامعه اسلامی از الگو‌های واقعی و ارزشمندی برخوردار است، اما در معرفی و تبیین این الگو‌ها برای نسل جوان، آن‌گونه که شایسته است، اقدام نشده است.

رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با اشاره به گرایش برخی افراد به الگو‌های مادی، بر ضرورت توجه بیشتر به معرفی الگو‌های واقعی و ارزشمند جامعه اسلامی به نسل جوان تأکید کرد.

گفتنی است ۴۲ شهید که به شهدای نَفَس معروف شدند، از نیرو‌های پدافند و مرکز فرماندهی کنترل پدافند هوایی تهران بودند که در راه دفاع از آسمان ایران به شهادت رسیدند. 

در ساعت ۲:۳۰ بامداد ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۴، سازه محل استقرار نیرو‌ها مورد حمله قرار گرفت که بر اثر این بمباران سنگین، مدخل‌های ورود و خروج، هواکش‌ها و آسانسور‌ها و تمام راه‌های هوایی محل استقرار نیرو‌های پدافند مسدود و منجر به شهادت ۴۲ پاسدار نیروی هوافضای سپاه شد.

برچسب ها: چفیه ، رهبر انقلاب
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