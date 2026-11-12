شهروندخبرنگار ما به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تصاویری از پخت غذای نذری و یستگاه صلواتی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سالروز شهادت جانسوز دخت گرامی حضرت رسول اکرم (ص) حضرت فاطمه زهرا (س)، دل‌های عاشقان اهل‌بیت (ع) در سوگ آن بانوی مظلوم به ماتم می‌نشیند؛ بنابراین ویژه برنامه‌های سوگواری در رثای این بانوی مکرم اسلام برگزار می‌شود. به همین مناسبت مردم مومن و متدین شهرک قائم در شهر مقدس قم با برپایی ایستگاه صلواتی و پخت غذای نذری به ساحت مقدس این بانوی مکرم اسلام ادای احترام کردند.

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منبع: اکبر بحشی - قم

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