باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: سنددار شدن اراضی کشاورزی و باغی، نقش مهمی در تثبیت مالکیت بهره‌برداران، کاهش اختلافات ملکی، ساماندهی اراضی و ایجاد بستر مناسب برای بهره‌مندی کشاورزان از خدمات و حمایت‌های قانونی دارد.

او افزود: در ادامه روند اجرای این قانون و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰، جلسات آگاهی‌بخشی و تبیینی برای کشاورزان و تولیدکنندگان روستا‌های مشمول طرح، با حضور رئیس اداره امور اراضی، رئیس مرکز جهاد کشاورزی سمسکنده و مشارکت شرکت مشاور نوآوران علوم مکانی در روستای بالاآبدنگ برگزار شد.

علوی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و آشنایی بهره‌برداران با فرآیند‌های قانونی، گفت: مشارکت کشاورزان و همکاری دهیاران و شورا‌های اسلامی روستا‌ها در اجرای این طرح، نقش مؤثری در تسریع روند شناسایی، تعیین تکلیف و مستندسازی اراضی کشاورزی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری افزود: آگاهی‌بخشی مستقیم به کشاورزان و پاسخگویی به پرسش‌های آنان، زمینه‌ساز اجرای مطلوب قانون و رفع ابهامات احتمالی در مسیر صدور اسناد مالکیت اراضی خواهد بود.

او در پایان بر تداوم همکاری مجموعه جهاد کشاورزی، اداره امور اراضی، مراکز هشت‌گانه و شرکت‌های مشاور برای تسریع در اجرای این طرح و صیانت از حقوق قانونی بهره‌برداران بخش کشاورزی تأکید کرد