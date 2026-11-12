باشگاه خبرنگاران جوان کاظمی فر - بهنام رضوانی در جلسه شورای اداری شهرستان کلیبر با تاکید بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع و جلب رضایت مردم کمبود زیرساخت‌های انرژی را از موانع توسعه منطقه دانست.

وی از اخذ مجوز ۵۰ کیلومتر آسفالت راه‌های روستایی سه شهرستان خبر داد و گفت: ۴۰۰ میلیارد تومان برای تصفیه‌خانه آب شرب کلیبر و روستا‌های اطراف و ۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل سد پیغام‌چای پیش‌بینی شده است.

رضا محمدی فرماندار شهرستان کلیبر با تاکید بر اینکه توسعه شهرستان در گرو جذب سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح های زیربنایی است خواستار تسریع در اجرای طرح‌هایی از جمله مجتمع فرهنگی‌ هنری کلیبر، تصفیه‌خانه آب شرب، مجتمع آبرسانی بشاب، تکمیل شبکه آبرسانی منبع ۲ هزار کلیبر و خط تغذیه گاز هوراند به آبش‌احمد شد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری تور سرمایه‌گذاری در اردیبهشت‌ماه سال آینده، جذب سرمایه‌گذاران را از اولویت‌های توسعه شهرستان عنوان کرد.

فرماندار کلیبر همچنین با اشاره به جمعیت ۲۵ هزار نفری بخش آبش‌احمد، استقرار پلیس راهور و نمایندگی دستگاه‌هایی همچون کمیته امداد، بنیاد مسکن و بانک مسکن را ضروری دانست و بر رفع مشکلات فاضلاب، آسفالت و محوطه مسکن مهر و یکی از مجتمع ها تاکید کرد.

محمدی خواستار بررسی‌های فنی دقیق درباره فعالیت معدن طلای بالا دست سد پیغام‌چای و اطمینان از حفظ امنیت این سد شد و از برگزاری جشنواره‌های عاشیقلار، فیلم کوتاه و عکس روستایی و عشایری در خرداد ماه ۱۴۰۶ خبر داد.