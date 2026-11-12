مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان کنسرت «هر جا که تویی» و هم‌زمان با گرامیداشت روز کیش، کارت کیشوند افتخاری را به همایون شجریان اهدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شامگاه چهارشنبه ۲۰ آبان، تالار شهر کیش میزبان کنسرت همایون شجریان با همراهی گروه موسیقی سیاوش و در قالب تور «هر جا که تویی» بود. این کنسرت در دو سانس برگزار شد و با استقبال مخاطبان همراه بود.

محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در پایان این اجرا کارت کیشوند افتخاری را به همایون شجریان اهدا کرد.

کبیری در این مراسم با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای هنری گفت: خوشحالیم که پس از وقفه‌ای در برگزاری اجراهای فاخر، تالار شهر کیش بار دیگر با حضور هنرمندی همچون همایون شجریان میزبان علاقه‌مندان به موسیقی اصیل ایرانی است.

وی افزود: حضور هنرمندان برجسته در کیش، علاوه بر فراهم‌کردن لحظاتی ماندگار برای گردشگران، به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی جزیره کمک می‌کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین اهدای کارت کیشوندی به همایون شجریان را نشانه پیوند هنر و میراث فرهنگی جزیره دانست و اظهار کرد: تداوم برگزاری رویدادهای باکیفیت می‌تواند جایگاه کیش را به‌عنوان یکی از قطب‌های گردشگری فرهنگی منطقه تقویت کند.

منبع: روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش

برچسب ها: همایون شجریان ، کیش ، کنسرت ، کارت کیشوندی ، اختیاری
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