رؤسای جمهور ایران و برزیل، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده دو کشور برای توسعه همکاری‌ها تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران، در حاشیه سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱) در ترکیه با لولا داسیلوا رئیس‌جمهور برزیل، دیدار و درباره راهکار‌های توسعه مناسبات دوجانبه، گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری و مهم‌ترین مسائل و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار دو رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده و فرصت‌های متنوع همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و برزیل، بر ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های متقابل برای ارتقای سطح مناسبات و گشودن افق‌های جدید همکاری در حوزه‌های مختلف تأکید کردند.

طرفین همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی و تجاری، تقویت تعاملات بخش‌های خصوصی، گسترش همکاری‌های علمی، فناورانه و کشاورزی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف، توسعه همکاری‌های دوجانبه را در راستای منافع مشترک دو ملت مورد توجه قرار دادند.

رؤسای جمهور ایران و برزیل در ادامه، درباره تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی و ضرورت تقویت نقش‌آفرینی کشور‌های مستقل در مناسبات جهانی تبادل نظر کردند و بر اهمیت گفت‌و‌گو، تعامل سازنده، احترام متقابل به حاکمیت ملی کشور‌ها و پایبندی به اصول و موازین حقوق بین‌الملل تأکید داشتند.

در این گفت‌و‌گو، همچنین جایگاه همکاری‌های چندجانبه و همگرایی میان کشور‌های مستقل در مواجهه با چالش‌های مشترک جهانی مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت تقویت همکاری‌ها برای تحقق صلح، ثبات، توسعه پایدار و نظام بین‌المللی عادلانه‌تر تأکید شد.

پزشکیان در ابتدای این دیدار پیروزی آقای داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل را تبریک گفت و برای وی در این دوره مسئولیت آرزوی موفقیت کرد.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، برزیل
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