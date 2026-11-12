باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی - بر اساس تغییرات جدید تقویم رسمی کشور در سال ۱۴۰۶، بیست‌ویکم اردیبهشت‌ماه به عنوان «روز بزرگداشت مختوم‌قلی فراغی» نام‌گذاری شده است.

این مناسبت در راستای پاسداشت جایگاه ادبی، فرهنگی و عرفانی مختوم‌قلی فراغی، شاعر برجسته ترکمن و از چهره‌های تأثیرگذار ادبیات منطقه، در تقویم رسمی کشور به ثبت رسیده است.

مختوم‌قلی فراغی از نام‌آورترین شاعران و اندیشمندان قوم ترکمن در استان گلستان است که آثار و اشعار او با مضامین اخلاقی، عرفانی، انسانی و اجتماعی، جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ و ادبیات ترکمن‌ها و میراث فرهنگی ایران دارد.

هر سال بیست و یکم اردیبهشت ماه در استان گلستان مراسم بزرگداشت این عارف برجسته برگزار می شود.

نام‌گذاری روزی در تقویم رسمی کشور به نام این شاعر برجسته، فرصتی برای معرفی بیشتر اندیشه‌ها و آثار او، تقویت هویت فرهنگی اقوام ایرانی و توجه به میراث ادبی و تاریخی ترکمن‌ها فراهم می‌کند.

گفتنی است در مجموع، ۱۸ مناسبت جدید در تقویم سال ۱۴۰۶ کشور به ثبت رسیده است:

نهم اسفند به مناسبت «شهادت امام مجاهد حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای به همراه خانواده، جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و مسئولان کشور، شهدای مدارس میناب و سالن ورزشی لامرد در تجاوز آمریکایی _ صهیونی (۱۴۰۴ه. ش)»، «روز حماسه دفاع از ایران» نام‌گذاری شده است.

دهم اسفند «روز بعثت مردم ایران»، یازدهم اسفند «روز بزرگداشت شهدای دفاع مقدس سوم»، سیزدهم اسفند «روز شهدای ناوشکن دنا»، هفدهم اسفند به مناسبت «انتخاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای حسینی به رهبری انقلاب توسط مجلس خبرگان رهبری» در تقویم سال ۱۴۰۶ درج شده است.

ششم فروردین به عنوان «روز لباس اقوام ایران»، بیست و یکم اردیبهشت «روز بزرگداشت مختومقلی فراغی»، بیست و هفتم اردیبهشت «روز اقتدار نیروی دریایی ایران» و بیست و نهم اردیبهشت «روز عشایر»، بیستم مهر «روز مدیریت بحران و بلایای طبیعی»، هجدهم آبان «روز بزرگداشت علامه اقبال لاهوری»، بیست و هفتم آبان «روز چوگان»، نهم آذر به دو مناسبت «روز نهج‌البلاغه _ روز ترویج زکات» اختصاص یافته است.

هجدهم آذر «روز پسر»، هشتم بهمن «روز قرآن»، نهم بهمن «روز اطلاعات و عملیات دفاع مقدس»، شانزدهم بهمن «روز نهضت نرم‌افزاری، کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاداندیشی»، سی‌ام بهمن نیز به عنوان «روز گفت‌وگوی بین ادیان» در تقویم سال ۱۴۰۶ ثبت شده است.

همچنین بیست و دوم اردیبهشت ماه با عنوان «روز کردستان»، بیست و چهارم مهرماه «روز تغذیه سالم»، پانزدهم آذرماه «روز آذربایجان غربی» و سی‌ام بهمن ماه «روز نهاوند» نام گرفته‌اند.