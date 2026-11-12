فلوریان پلتنبرگ از توافق شفاهی منچستریونایتد با مائوریسیو پوچتینو برای جانشینی مایکل کریک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ایلیا محمدی- به گزارش فلوریان پلتنبرگ، خبرنگار اسکای اسپورت آلمان، مائوریسیو پوچتینو با منچستریونایتد به توافق شفاهی کامل رسیده و قرار است جانشین مایکل کریک روی نیمکت این تیم شود.

بر اساس این گزارش، تنها جزئیات مربوط به مدت قرارداد باقی مانده که مذاکرات درباره آن ادامه دارد. منچستریونایتد آماده است بند فسخ ۹ میلیون یورویی قرارداد پوچتینو را فعال کند.

انتظار می‌رود سرمربی فعلی تیم ملی آمریکا پس از پایان دیدارهای این تیم مقابل هائیتی در وقفه بازی‌های ملی، به‌صورت رسمی هدایت شیاطین سرخ را بر عهده بگیرد.

این خبر هنوز به‌صورت رسمی از سوی باشگاه منچستریونایتد تأیید نشده است.