باشگاه خبرنگاران جوان - تأمین به‌موقع و هدفمند نهاده‌های کشاورزی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره ارزش و پایداری تولید در بخش کشاورزی شناخته می‌شود؛ مأموریتی خطیر که شبکه تعاون روستایی استان فارس با تکیه بر ظرفیت گسترده تعاونی‌ها و تشکل‌های تحت پوشش خود به‌خوبی عهده‌دار شده است.

سید احمد احمدی‌زاده، مدیر تعاون روستایی استان فارس، در تبیین جایگاه و نقش‌آفرینی این مجموعه در عرصه اقتصاد کشاورزی اظهار داشت: گستردگی شبکه تعاونی‌ها در پهنای شهرستان‌های مختلف استان و برقراری ارتباط مستمر و مستقیم آنها با بهره‌برداران، زمینه دسترسی آسان، سریع و بدون واسطه تولیدکنندگان به اقلام و نهاده‌های مورد نیاز را به شکل قابل توجهی فراهم کرده است.

او در تشریح بخشی از عملکرد این شبکه در سال جاری، به آمار توزیع نهاده‌ها اشاره کرد و افزود: طی هفت ماهه گذشته، بیش از ۴۵ هزار تن انواع کود‌های شیمیایی از طریق شبکه تعاونی‌های روستایی استان تهیه و میان کشاورزان و بهره‌برداران توزیع شده است که این حجم از خدمت‌رسانی، گواهی بر ظرفیت بالای ساختار تعاونی‌ها در پشتیبانی از تولیدات زراعی و باغی استان است.

مدیر تعاون روستایی استان فارس همچنین هماهنگی مستمر با تشکل‌های صنفی فعال، بهره‌گیری بهینه از زیرساخت‌ها و امکانات موجود در سطح شهرستان‌ها و هم‌افزایی با دستگاه‌های مرتبط را در بهبود فرآیند تأمین و عرضه این نهاده راهبردی بسیار مؤثر ارزیابی کرد و این ظرفیت‌ها را پاسخی مطمئن به مطالبات جامعه کشاورزی برشمرد.

احمدی‌زاده در پایان با تأکید بر استمرار این روند حمایتی خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق تولیدکنندگان، استمرار پشتیبانی از بهره‌برداران بخش کشاورزی و تقویت جایگاه کلیدی تعاونی‌ها در زنجیره تأمین و توزیع نهاده‌ها، از مهم‌ترین رویکرد‌های راهبردی تعاون روستایی استان فارس در مسیر توسعه پایدار بخش کشاورزی به شمار می‌رود.

منبع: تعاون روستایی فارس