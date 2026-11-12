باشگاه خبرنگاران جوان - پارسی در جریان بازدید دکتر کرد نماینده مردم شریف حوزه انتخابیه خاش در مجلس شورای اسلامی از روند اجرای بزرگراه زاهدان-خاش اظهار کرد: از مجموع ۱۷۲ کیلومتر طول این محور، تاکنون ۱۱۴ کیلومتر به بزرگراه تبدیل شده و عملیات ساخت و تکمیل ۵۸ کیلومتر باقی‌مانده در چهار قطعه اجرایی، با وجود مطالبات یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی پیمانکاران و محدودیت‌های اعتباری همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به مشکلات مالی و مطالبات پیمانکاران با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح زیرساختی گفت: پرداخت مطالبات پیمانکاران و تامین به‌موقع منابع مالی، از مهم‌ترین الزامات حفظ روند اجرایی پروژه و جلوگیری از کند شدن عملیات عمرانی است و در این زمینه حمایت‌های ملی و تخصیص اعتبارات مورد نیاز نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت راهبردی بزرگراه زاهدان-خاش در شبکه ارتباطی جنوب شرق کشور تصریح کرد: این محور بخشی از مسیر ارتباطی و ترانزیتی چابهار به شمال سیستان و بلوچستان و کشورهای آسیای میانه محسوب می‌شود و تکمیل آن می‌تواند ضمن تقویت جایگاه ترانزیتی استان، زمینه تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر و توسعه مبادلات تجاری را فراهم کند.

پارسی ادامه داد: بهره‌برداری کامل از این مسیر علاوه بر کاهش زمان سفر و افزایش ظرفیت تردد تاثیر قابل‌توجهی در ارتقای ایمنی عبور و مرور، کاهش حوادث جاده‌ای و تسهیل دسترسی مناطق مختلف استان به شبکه راه‌های اصلی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: تکمیل بزرگراه زاهدان-خاش صرفا یک پروژه راه‌سازی نیست، بلکه اقدامی زیرساختی برای تقویت ارتباطات اقتصادی، توسعه حمل‌ونقل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیتی سیستان و بلوچستان است از این رو تامین اعتبارات مورد نیاز و حمایت دستگاه‌های ملی برای تکمیل قطعات باقیمانده ضروری است.

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