یک کودک ۱۰ ماهه فلسطینی در پی موج سرما در نوار غزه جان باخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اشرف ابوعمره، خبرنگار الجزیره در خان‌یونس گزارش داد که مرگ کنان ارقیق، کودک ۱۰ماهه فلسطینی در مجتمع پزشکی ناصر اعلام شده است. این کودک بر اثر موج سرمایی جان باخت که پس از ورود سامانه بارشی اخیر و تداوم بیش از ۱۲ ساعته آن، نوار غزه را فرا گرفت.

چادر‌های محل اسکان آوارگان ابتدایی و فاقد امکانات کافی هستند و نه در برابر گرمای تابستان و نه در برابر سرمای زمستان از ساکنان محافظت نمی‌کنند.

خانواده‌های فلسطینی در شرایطی بسیار دشوار و در میانه بحرانی انسانی که هر روز وخیم‌تر می‌شود، در مناطق المواصی خان‌یونس، مرکز نوار غزه و بخش‌های غربی شهر غزه زندگی می‌کنند. این مناطق حدود ۳۰ درصد از مساحت نوار غزه را تشکیل می‌دهند و بیش از ۲.۴ میلیون نفر در این محدوده متراکم شده‌اند.

چادر‌ها حتی در برابر موج سرما و بارندگی‌های چند ساعت گذشته نیز حفاظی برای آوارگان نبوده‌اند. دفتر اطلاع‌رسانی دولتی غزه اعلام کرد بارندگی ناشی از سامانه جوی اخیر، بیش از ۷۰ هزار چادر را دچار آب‌گرفتگی کرده است.

همچنین به دلیل کمبود لباس گرم، بسیاری از آوارگان هنوز نتوانسته‌اند لباس‌های تابستانی خود را با پوشاک زمستانی جایگزین کنند. لباس‌های گرم افرادی هم که در چادر‌ها موجود بوده، بر اثر بارندگی خیس شده است.

ساکنان غزه که طی دو روز گذشته و در زمان تابش آفتاب، وسایل و لوازم زندگی خود را برای خشک شدن بیرون آورده بودند، اکنون در تلاش‌ هستند آنها را دوباره خشک کنند تا بتوانند از وسایلشان استفاده کنند.

منبع: الجزیره