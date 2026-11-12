تأمین و توزیع بنزین در منطقه زاهدان بدون وقفه ادامه دارد؛ مردم نگران کمبود سوخت نباشند

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی جلائی‌فر با اشاره به وضعیت مطلوب تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی در منطقه اظهار کرد: با وجود فعالیت مستمر ناوگان حمل سوخت و تأمین به‌موقع جایگاه‌ها، ازدحام و شلوغی برخی جایگاه‌های عرضه بنزین عمدتاً ناشی از هیجانات ایجادشده در پی شایعات مربوط به کمبود سوخت است.

وی با تأکید بر تداوم سوخت‌رسانی در تمامی جایگاه‌های منطقه افزود: عملیات انتقال و توزیع بنزین طبق برنامه و بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای در حال انجام است و شهروندان می‌توانند با اطمینان خاطر و بدون نگرانی، سوخت مورد نیاز خود را از جایگاه‌ها دریافت کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش و توجه به اطلاع‌رسانی‌های رسمی، از مراجعات مکرر و غیرضروری به جایگاه‌های عرضه سوخت خودداری کنند؛ چراکه مراجعه‌های غیرضروری و سوخت‌گیری‌های مکرر می‌تواند موجب افزایش ازدحام و اختلال در روند خدمت‌رسانی به سایر شهروندان شود.

جلائی‌فر همچنین با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف سوخت در شرایط فعلی کشور تصریح کرد: پرهیز از سفرهای غیرضروری، رعایت الگوی صحیح مصرف و صرفه‌جویی در استفاده از بنزین، نقش مؤثری در مدیریت منابع انرژی دارد.

وی با اشاره به ناترازی میان تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی در کشور خاطرنشان کرد: در شرایطی که مدیریت مصرف سوخت از اهمیت بالایی برخوردار است، حتی کاهش مصرف یک لیتر بنزین نیز در مقیاس ملی می‌تواند گامی مؤثر در کاهش ناترازی تولید و مصرف باشد؛ از این‌رو مشارکت و همراهی تک‌تک شهروندان در صرفه‌جویی، ارزشمند و تأثیرگذار است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان در پایان با اطمینان‌بخشی به شهروندان درباره تداوم تأمین سوخت گفت: مجموعه عملیاتی و تأمین منطقه با تمام ظرفیت در حال انجام وظایف خود برای استمرار سوخت‌رسانی است و انتظار می‌رود مردم با پرهیز از توجه به شایعات، خودداری از سفرهای غیرضروری و مدیریت مصرف، در حفظ آرامش و پایداری شبکه توزیع سوخت همکاری کنند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان