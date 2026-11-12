باشگاه خبرنگاران جوان - در پی تأکید بر ضرورت نوسازی زیرساخت‌های زندانبانی و انتقال زندان‌های فرسوده از محدوده شهری، علی نوذر پور معاون وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان فارس، با حضور در زندان مرکزی شیراز، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و پیگیری ساخت زندان جدید شیراز و انتقال زندان عادل‌آباد به خارج از شهر را مورد تأکید قرار داد.

محسن انصاری مدیرکل زندان‌های استان فارس با تشریح مأموریت‌ها و خدمات گسترده سازمان زندان‌ها اظهار کرد: مجموعه زندانبانی کشور بیش از ۱۶۰ نوع خدمت در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان، امور انتظامی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، روان‌درمانی، امور فرهنگی و تربیتی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، امور عمرانی، فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی و... ارائه می‌کند که بخش قابل توجهی از این خدمات، در حیطه فعالیت چندین وزارتخانه و دستگاه اجرایی قرار دارد.

او با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی زندانیان افزود: تمامی افرادی که در زندان نگهداری می‌شوند، به‌جز محدودیت قانونی مربوط به آزادی که به حکم مرجع قضایی اعمال شده است، باید از سایر حقوق شهروندی برخوردار باشند؛ موضوعی که پیچیدگی و دشواری رسالت زندانبانی و مسئولیت سنگین این مجموعه را نشان می‌دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستور کار سفر خود به استان فارس در حوزه پیگیری پروژه‌های عمرانی، سلامت، درمان، راه و زیرساخت، گفت: بررسی وضعیت زندان مرکزی شیراز و اتخاذ تصمیمات لازم برای انتقال آن به خارج از محدوده شهری، از جمله موضوعات مهم این سفر و بازدید بوده است.

او با قدردانی از اقدامات مجموعه زندان‌های استان، به‌ویژه در زندان مرکزی شیراز، در زمینه نگهداری زندانیان، اصلاح و تربیت مجرمان و تبدیل محیط زندان به مرکزی برای آموزش و اصلاح رفتار، تأکید کرد: خدمات مجموعه زندانبانی در راستای ارتقای امنیت عمومی و صیانت از جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و حمایت از این مأموریت، مسئولیتی مهم برای دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود.

این مقام مسئول با تأکید بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی در تأمین زیرساخت‌های زندان مرکزی شیراز افزود: تلاش خواهیم کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی، استفاده از سازوکار مولدسازی دارایی‌ها و همکاری استانداری فارس، روند اجرایی احداث زندان جدید شیراز در حاشیه این کلان‌شهر هرچه سریع‌تر آغاز شود.

مدیرکل زندان‌های فارس در ادامه، قرار گرفتن زندان مرکزی شیراز در بافت مسکونی، محدودیت فضای نگهداری و کمبود سرانه‌های تأمینی، تربیتی و آموزشی را از مهم‌ترین چالش‌های این مجموعه برشمرد و تصریح کرد: تراکم جمعیت کیفری و محدودیت‌های کالبدی زندان، اجرای مطلوب مأموریت‌های اصلاحی و تربیتی را با دشواری‌هایی مواجه کرده و احداث زندان جدید شیراز، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ایفای مطلوب تکالیف قانونی سازمان زندان‌ها در زمینه نگهداری، اصلاح و تربیت مجرمان است.

انصاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه مرمت، بهسازی و بازسازی بخش‌های مختلف زندان مرکزی شیراز خاطرنشان کرد: با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند احداث زندان جدید، نگهداری و ارتقای وضعیت زیرساخت‌های موجود نیز ضرورت دارد و در این زمینه اقدامات متنوعی صورت گرفته است؛ با این حال، راهکار اساسی و پایدار، تحقق تکلیف معطل مانده چندین دهه‌ای دولت در زمینه انتقال زندان‌های فرسوده از محدوده شهر‌ها به خارج از بافت شهری است که تحقق آن در شیراز، نیازمند حمایت و همراهی جدی دولت و وزارت راه و شهرسازی و استانداری خواهد بود.

پیگیری ساخت زندان جدید شیراز و انتقال زندان عادل‌آباد به خارج از محدوده شهری، از مهم‌ترین مطالبات زیرساختی مجموعه زندان‌های استان فارس است که تحقق آن می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای استاندارد‌های نگهداری، توسعه خدمات اصلاحی و تربیتی و بهبود شرایط ارائه خدمات به زندانیان باشد.

منبع: زندان‌های فارس