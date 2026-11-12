باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام ابراهیم کلانتری در مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) که در حرم مطهر حضرت علی بن حمزه (ع) شیراز برگزار شد، با تبیین جایگاه بی‌بدیل حضرت زهرا (س) در نزد پیامبر اکرم (ص)، اظهار کرد: پیامبر اسلام (ص) برترین پیامبر الهی و والاترین انسان در عالم هستی است؛ ازاین‌رو، برای شناخت عظمت و منزلت حضرت فاطمه (س) باید به جایگاهی توجه کرد که رسول خدا (ص) برای ایشان قائل بودند.

او با استناد به روایت پیامبر اکرم (ص) درباره حضرت زهرا (س) گفت: پیامبر (ص) فرموده‌اند: «ابنتی فاطمه فإن‌ها سیدة نساء العالمین من الأولین والآخرین»؛ یعنی دخترم فاطمه، سرور زنان جهان از آغاز تا پایان آفرینش است. در قرآن کریم نیز حضرت مریم (س) به‌عنوان بانوی برگزیده و سرور زنان معرفی شده‌اند. امام صادق (ع) در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی جمع میان این دو روایت توضیح داده‌اند که حضرت مریم (س) سرور زنان زمان خود و حضرت فاطمه (س) سرور زنان همه دوران‌ها از آغاز تا پایان خلقت هستند.

کلانتری ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) در توصیف حضرت زهرا (س) تعابیری همچون پاره تن، نور چشم و میوه قلب به کار برده و فرموده‌اند که روح ایشان در وجود حضرت فاطمه (س) است. همچنین از آن حضرت با عنوان حوریه‌ای در قالب انسان یاد کرده‌اند. این روایات در منابع معتبر شیعه و اهل سنت نقل شده و بیانگر عظمت مقام حضرت زهرا (س) نزد پیامبر اسلام (ص) است؛ چراکه سخنان پیامبر بر پایه حقیقت و به دور از هرگونه سخن نادرست و بی‌اساس است.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) با اشاره به جایگاه اهل بیت (ع) در آموزه‌های دینی تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص)، اهل بیت خود را حضرت علی (ع)، حضرت فاطمه زهرا (س)، امام حسن (ع)، امام حسین (ع) و فرزندان معصوم امام حسین (ع) معرفی کرده‌اند.

حضرت زهرا (س)؛ مدافع حق و حقیقت پس از رحلت پیامبر (ص)

او در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد و گفت: در منابع تاریخی شیعه و اهل سنت، گزارش‌های متعددی درباره اتفاقات پس از رحلت رسول خدا (ص)، اعتراض‌های حضرت زهرا (س) و بی‌توجهی به جایگاه و حرمت ایشان وجود دارد. خطبه فدکیه یکی از مهم‌ترین اسناد تاریخی برای شناخت شرایط آن دوران است؛ چراکه حضرت فاطمه (س) در این خطبه به بیان اعتراض خود نسبت به وضعیت پیش‌آمده، رفتار‌های صورت‌گرفته و تضییع حقوق اهل بیت (ع) پرداختند.

کلانتری افزود: در برخی منابع اهل سنت نیز گزارش‌هایی درباره آسیب دیدن حضرت زهرا (س) و حوادث منتهی به شهادت ایشان نقل شده است. همچنین روایت‌هایی درباره بیت‌الاحزان و شرایط زندگی آن حضرت پس از رحلت پیامبر (ص) در منابع تاریخی به چشم می‌خورد. مجموع این گزارش‌ها نشان می‌دهد که حرمت و منزلت دختر پیامبر (ص) آن‌گونه که شایسته بود، پاس داشته نشد و ایشان با رفتار‌های توهین‌آمیز و بی‌احترامی‌هایی مواجه شدند. این مسئله از جمله پرسش‌های مهم تاریخ اسلام است که چگونه جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر (ص) به شرایطی رسید که حرمت خاندان ایشان مورد تعرض قرار گرفت.

استاد دانشگاه تهران با تشریح شرایط دشوار حضرت زهرا (س) پس از رحلت پیامبر (ص) اظهار کرد: برای درک عظمت اقدام حضرت فاطمه (س) باید شرایط آن روزگار را به‌درستی تصور کنیم؛ پیامبر اکرم (ص) رحلت کرده بودند، خاندان نبوت در سوگ ایشان به سر می‌بردند، جایگاه اهل بیت (ع) با چالش مواجه شده بود، حقوق حضرت زهرا (س) نادیده گرفته شده و خانه امیرالمؤمنین (ع) نیز با تعرض و آتش‌سوزی روبه‌رو شده بود. در چنین شرایطی، شمار اندکی در کنار خاندان اهل بیت (ع) باقی مانده بودند و بسیاری از حرمت‌ها شکسته شده بود.

او ادامه داد: شاید در چنین وضعیتی انتظار می‌رفت حضرت زهرا (س) به دلیل تحمل مصیبت‌های سنگین و جراحات جسمی، سکوت اختیار کنند و از حضور در عرصه اجتماعی کناره بگیرند؛ اما ایشان با شجاعتی کم‌نظیر برای دفاع از حق به مسجد مدینه رفتند و در برابر جمعیتی سخن گفتند که بسیاری از آنان از اصحاب پیامبر (ص)، حافظان قرآن و رزمندگان دوران رسالت بودند. این حرکت تاریخی حضرت زهرا (س) درسی ماندگار برای همه انسان‌ها، به‌ویژه معلمان، مربیان و کسانی است که مسئولیت هدایت و تربیت جامعه را بر عهده دارند.

توحید؛ محور اصلی خطبه فدکیه و مبنای تربیت اسلامی

کلانتری با اشاره به اینکه حضرت زهرا (س) خطبه فدکیه را با تبیین اصل توحید آغاز کردند، اظهار کرد: آغاز این خطبه با موضوع توحید، نکته‌ای بنیادین در اندیشه اسلامی است. با بررسی آثار امام خمینی (ره) و رهبر شهید نیز می‌توان مشاهده کرد که توحید همواره جایگاهی محوری در اندیشه و آثار این دو شخصیت داشته است. نخستین اثر اعتقادی امام خمینی (ره) با عنوان «کشف اسرار» که در سال ۱۳۲۲ تألیف شد، مباحث خود را با موضوع توحید آغاز می‌کند. همچنین کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» رهبر شهید نیز با تبیین مباحث ایمان و توحید، به تشریح مبانی اعتقادی اسلام می‌پردازد.

او با تأکید بر اینکه توحید اساس و ستون اصلی معارف اسلامی است، افزود: اصولی همچون نبوت، امامت، معاد و عدل در پرتو توحید معنا پیدا می‌کنند و بدون اعتقاد به این اصل بنیادین، درک صحیحی از سایر اصول دین حاصل نخواهد شد. حضرت زهرا (س) نیز در خطبه فدکیه از همین مبنا آغاز می‌کنند و دفاع ایشان از ولایت امیرالمؤمنین (ع) بر اساس حقیقت توحید شکل می‌گیرد؛ زیرا ولایت از توحید جدا نیست. اعتراض آن حضرت به رفتار مردم مدینه و اتفاقاتی که در حق خاندان عصمت و طهارت رخ داد نیز در همین چارچوب اعتقادی قابل تحلیل است.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی باور توحیدی در نسل جوان بیان کرد: تربیت زمانی به ارزش حقیقی خود می‌رسد که بتوانیم حقیقت توحید را در وجود جوانان ریشه‌دار کنیم؛ به‌گونه‌ای که با تمام وجود باور داشته باشند همه هستی متعلق به خداوند است و اراده انسان نیز در امتداد اراده الهی قرار دارد.

او با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره توحید گفت: از آغاز تا پایان قرآن، خداوند محور اصلی همه معارف است و این حقیقت بیان می‌شود که تمام هستی از آنِ اوست. اراده و خواست انسان نیز بیرون از قلمرو اراده الهی نیست؛ چراکه خداوند آفریننده انسان و هستی است و همه افعال انسان در چارچوب اراده و مشیت الهی تحقق می‌یابد. بر همین اساس، اطاعت از پیامبر اکرم (ص) و اولوالامر نیز در امتداد اطاعت از خداوند قرار دارد و این مفاهیم در منظومه توحیدی اسلام از یکدیگر جدا نیستند.

کلانتری با استناد به آیه شریفه «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا» خاطرنشان کرد: هنگامی که حقیقت توحید در وجود انسان نهادینه شود، استقامت در مسیر حق نیز شکل می‌گیرد و انسان در مواجهه با سختی‌ها و موانع از مسیر صحیح منحرف نمی‌شود. حضرت زهرا (س) نیز حرکت خود را از همین مبنا آغاز کردند و با خطبه فدکیه به ما آموختند که فعالیت‌های تربیتی و تبیینی باید بر پایه تقویت باور‌های توحیدی شکل بگیرد.

او افزود: اگر یک معلم در طول دوران خدمت خود بتواند حتی یک کودک یا جوان را به مرحله‌ای از معرفت برساند که خود را همواره در محضر خداوند ببیند و حقیقت توحید را با تمام وجود باور کند، همین اقدام برای ارزشمند شدن تلاش تربیتی او کفایت می‌کند. حضرت صدیقه کبری (س) الگویی ماندگار برای انسان‌های حق‌طلب و نمونه‌ای روشن از ایستادگی در مسیر حق، حتی در دشوارترین شرایط، هستند.

حضرت زهرا (س)، الگوی برجسته جهاد تبیین

استاد دانشگاه تهران با اشاره به نقش روشنگرانه حضرت زهرا (س) در جامعه اسلامی گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته خطبه فدکیه، تبیین حقیقت و روشنگری در شرایطی است که جامعه با انحراف، تحریف و فاصله گرفتن از مسیر صحیح مواجه شده بود. به تعبیر رهبر شهید، حضرت فاطمه زهرا (س) نمونه‌ای برجسته از جهاد تبیین هستند و خطبه ایشان می‌تواند الگویی عملی برای انجام این مسئولیت مهم باشد.

او با بیان اینکه مسیر ترسیم‌شده از سوی حضرت زهرا (س) همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: امروز میلیون‌ها انسان حق‌طلب در سراسر جهان در مسیر ترسیم‌شده از سوی آن حضرت حرکت می‌کنند. اگر حضرت زهرا (س) با حضور شجاعانه و روشنگری خود از حقیقت دفاع نمی‌کردند، این احتمال وجود داشت که مسیر حق در تحولات تاریخی گم شود و جامعه اسلامی به سمت دیگری حرکت کند.

کلانتری با تأکید بر اینکه جهاد تبیین بدون برخورداری از دانش و آگاهی امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: اگر می‌خواهیم از سیره حضرت زهرا (س) الگو بگیریم و به فرمان رهبر شهید درباره ضرورت و وجوب جهاد تبیین عمل کنیم، پیش از هر چیز باید خودمان از آگاهی، شناخت و بصیرت کافی برخوردار باشیم.

او با اشاره به سخنی از امیرالمؤمنین (ع) درباره ویژگی‌های لازم برای تحمل مسئولیت حرکت در مسیر حق گفت: این مسیر را جز انسان‌هایی که از بصیرت، صبر و شناخت جایگاه حق برخوردارند، نمی‌توانند به‌درستی طی کنند. کسی که قصد دارد در مسیر حق و پشت سر ولی خدا حرکت کند، باید سه ویژگی اساسی داشته باشد؛ نخست بصیرت، دوم صبر و بردباری و سوم شناخت مواضع حق. اگر فردی بصیرت داشته باشد، اما از دانش و آگاهی لازم بی‌بهره باشد، یا در کنار بصیرت و علم، صبر و استقامت نداشته باشد، در ادامه مسیر با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین، برخورداری هم‌زمان از هر سه ویژگی برای حرکت صحیح در مسیر حق ضروری است.

ضرورت دانش‌افزایی معلمان برای تربیت نسل آینده

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) با اشاره به مسئولیت خطیر معلمان در تربیت نسل آینده اظهار کرد: معلمی که مسئولیت انسان‌سازی و تربیت نسل جدید را بر عهده می‌گیرد، باید از دانش و آگاهی کافی برخوردار باشد؛ زیرا در غیر این صورت نمی‌تواند در انجام این مسئولیت موفق عمل کند و حتی ممکن است به جای پاسخگویی منطقی به شبهات، بر ابهامات و تردید‌های مخاطبان بیفزاید. پاسخ‌های ضعیف و فاقد استدلال به پرسش‌های اعتقادی می‌تواند زمینه فاصله گرفتن افراد از دین را فراهم کند. ازاین‌رو، هر فردی که مسئولیت تبیین و تربیت را بر عهده دارد، باید از آمادگی علمی و فکری لازم برخوردار باشد.

او با اشاره به اهمیت مطالعه و پژوهش مستمر در سیره امام خمینی (ره) و رهبر شهید بیان کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته این دو شخصیت، اهتمام جدی و همیشگی به مطالعه، تحقیق و افزایش دانش بود. رهبر شهید حتی در سنین بالای ۸۰ سالگی نیز مطالعه را رها نکرده بودند و در دیدار‌های دانشجویی به استمرار این فعالیت علمی اشاره می‌کردند.

کلانتری افزود: ایشان در بخشی از سخنان خود درباره زندگی شخصی‌شان بیان کرده بودند که در حدود ۴۰ سالگی بیش از هزار نسخه از رمان‌های مشهور جهان را مطالعه کرده‌اند. این میزان توجه به مطالعه نشان می‌دهد که حرکت آگاهانه در مسیر حق، تبیین صحیح معارف دینی و هدایت جامعه، بدون دانش‌اندوزی و تحقیق مستمر امکان‌پذیر نیست.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: معلمان، مربیان و همه علاقه‌مندان به مسیر حق با الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، امام خمینی (ره) و رهبر شهید بتوانند این مسیر نورانی را ادامه دهند و با تقویت ایمان، اخلاص و معرفت، در راه بندگی خداوند و پیروی از اهل بیت عصمت و طهارت (ع) گام بردارند.