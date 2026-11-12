باشگاه خبرنگاران جوان - سید حمید پورمحمدی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان و رونمایی از پوستر بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز و رویداد‌های ملی شاهین‌شهر با تأکید بر ضرورت تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور گفت: مدرسه‌سازی تنها به ساخت فضای فیزیکی و تأمین تجهیزات آموزشی محدود نمی‌شود، بلکه باید دانش‌آموز و کیفیت آموزش و تربیت او در کانون برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد و توسعه زیرساخت‌ها با ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت همراه باشد.

وی با اشاره به نقش ماندگار معلمان در شکل‌گیری شخصیت و آینده دانش‌آموزان اظهار کرد: گاهی یک رفتار محبت‌آمیز، تشویق به‌موقع یا فرصتی که معلم در اختیار دانش‌آموز قرار می‌دهد، می‌تواند مسیر زندگی او را برای همیشه تغییر دهد و حتی مانع حرکت او به سمت آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری شود. در زندگی بسیاری از افراد، محبت و راهنمایی یک معلم به نقطه عطفی در مسیر پیشرفت تبدیل شده است.

معاون رئیس‌جمهور با بیان خاطراتی از دوران تحصیل خود و تأثیر دو تن از معلمانش در شکل‌گیری شخصیت و مسیر علمی او افزود: در دوران نوجوانی، رفتار حمایتگرانه مدیر مدرسه و تشویق یکی از معلمان به کتاب‌خوانی و ارائه مطالب، موجب شد اعتمادبه‌نفس در من شکل بگیرد و کتاب از آن زمان تاکنون به همراه همیشگی زندگی‌ام تبدیل شود. این تجربه نشان می‌دهد که تأثیر معلم بسیار فراتر از آموزش مطالب درسی است و گاهی یک فرصت کوچک می‌تواند مسیر آینده یک انسان را تغییر دهد.

پورمحمدی با اشاره به جایگاه دانش در پیشرفت فرد و جامعه تصریح کرد: فردوسی می‌گوید توانا بود هر که دانا بود و این حقیقت نشان می‌دهد که توانایی واقعی از دانایی سرچشمه می‌گیرد. معلمان این دانایی را در وجود دانش‌آموزان پرورش می‌دهند و خیرین نیز با فراهم کردن بستر آموزش و ساخت مدرسه، زمینه رشد و شکوفایی نسل‌های آینده را فراهم می‌کنند.

وی مدرسه‌سازی را سرمایه‌گذاری ماندگار برای آینده کشور دانست و گفت: ساخت مدرسه مانند کاشتن نهالی است که ممکن است ثمرات آن سال‌ها و حتی نسل‌ها بعد نمایان شود. هر مدرسه‌ای که با نیت خیر ساخته می‌شود، می‌تواند به درختی تناور تبدیل شود که نسل‌های آینده از سایه و ثمرات آن بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر اهمیت استفاده درست از امکانات و توانمندی‌ها خاطرنشان کرد: سخاوت واقعی، بخشش بدون منت و چشمداشت است و انسان‌های بزرگ نعمت‌ها و ظرفیت‌هایی را که در اختیار دارند، برای گره‌گشایی از کار دیگران به کار می‌گیرند. شکرگزاری حقیقی نیز در استفاده درست از نعمت‌ها معنا پیدا می‌کند. اگر معلم از فرصت و توانایی خود برای آموزش و تربیت بهتر استفاده کند، دانش‌آموزان توانمندتری پرورش خواهند یافت و اگر خیر مدرسه‌ساز امکانات خود را در مسیر گسترش آموزش به کار بگیرد، آثار این اقدام در جامعه تکثیر خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت تحقق عدالت آموزشی در کشور بیان کرد: دانش‌آموزی که در روستا، منطقه عشایری یا حاشیه شهر زندگی می‌کند، نباید به دلیل محل سکونت خود از فرصت‌های آموزشی برابر محروم بماند. امروز دانش‌آموزان این مناطق از امکانات و فرصت‌های مشابه دانش‌آموزان مدارس واقع در مراکز برخوردار شهری بهره‌مند نیستند و باید برای کاهش این فاصله، از ظرفیت فناوری‌های جدید استفاده کنیم.

پورمحمدی با اشاره به قابلیت‌های هوش مصنوعی در کاهش شکاف آموزشی گفت: فناوری‌های نوین می‌توانند بخشی از محدودیت‌های جغرافیایی و کمبود امکانات را برطرف کنند و این امکان را به وجود آورند که دانش‌آموزان مناطق روستایی، عشایری و حاشیه شهر‌ها نیز به محتوای آموزشی و تجربیات بهترین مدارس و معلمان کشور دسترسی داشته باشند. باید از این ظرفیت برای فراهم کردن فرصت‌های برابر آموزشی استفاده کنیم.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توجه به استعداد‌ها و نیاز‌های فردی دانش‌آموزان افزود: باید انسان و استعداد‌های او را در کانون برنامه‌ریزی‌ها قرار دهیم و نظامی برای شناسایی دقیق ظرفیت‌ها، علایق، وضعیت تحصیلی و حتی شرایط روحی و آسیب‌های احتمالی دانش‌آموزان طراحی کنیم تا متناسب با نیاز‌های هر فرد برای آموزش و تربیت او برنامه‌ریزی شود.

وی همچنین بازتعریف نقش معلمان و ارتقای توانمندی آنان را از الزامات تحول آموزشی دانست و اظهار کرد: در الگوی جدید تعلیم و تربیت، معلمان باید با آخرین دانش‌ها، فناوری‌ها و روش‌های نوین آموزشی آشنا شوند و بتوانند از این ظرفیت‌ها برای شناسایی بهتر استعداد‌ها و نیاز‌های دانش‌آموزان استفاده کنند. فناوری باید هم در ارتقای توانمندی معلمان و هم در بهبود کیفیت آموزش نقش مؤثری داشته باشد.

دارالفنون جدید؛ الگویی برای تحول در نظام آموزشی

پورمحمدی با اشاره به ضرورت احیای الگوی دارالفنون در نظام آموزشی کشور گفت: در گفت‌و‌گو با وزیر آموزش و پرورش نیز موضوع احیای دارالفنون مطرح شده است؛ مرکزی که در زمان شکل‌گیری مأموریت داشت دانش و فناوری‌های جدید را در اختیار نسل جوان قرار دهد و امروز کشور به الگویی نوین از چنین مرکزی نیاز دارد.

وی ادامه داد: دارالفنون جدید باید بتواند آموزش معلمان و دانش‌آموزان را متناسب با تحولات علمی و فناوری روز متحول کند و علاوه بر ارتقای دانش و مهارت معلمان، زمینه شناسایی استعداد‌ها و نیاز‌های دانش‌آموزان را فراهم آورد. توسعه فضا‌های آموزشی بدون توجه به محتوای تعلیم و تربیت نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی نیاز‌های نسل آینده باشد و باید میان توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت آموزش پیوند برقرار شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر اینکه مدرسه‌سازی و مدرسه‌پروری باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند، تصریح کرد: ساختمان، تجهیزات و امکانات آموزشی، ظاهر مدرسه هستند، اما گوهر اصلی، تعلیم و تربیت دانش‌آموز است. امروز صرف ساخت فضای آموزشی کافی نیست و باید بیش از گذشته به کیفیت آموزش، توانمندی معلمان و استعداد‌های دانش‌آموزان توجه کنیم.

پورمحمدی در پایان با قدردانی از تلاش خیرین مدرسه‌ساز و نقش آنان در توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان اصفهان خاطرنشان کرد: با اهتمام خیرین مدرسه‌ساز و همراهی دولت، تمام ظرفیت‌ها برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، در مسیر ارتقای سطح آموزش و پرورش به کار گرفته خواهد شد تا نسل آینده کشور از فرصت‌های آموزشی عادلانه‌تر و باکیفیت‌تری برخوردار شود.