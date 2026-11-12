باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در خصوص واردات گاز اظهارکرد: واردات گاز موضوعی دوجانبه است و زیرساخت‌های لازم در کشور با اقدامات عملیاتی مطلوب فراهم شده است، مذاکرات دوجانبه با ترکمنستان طی 2 سال گذشته انجام شده و به مراحل خوبی رسیده اما این مهم کاملا به آمادگی طرف مقابل (چه در حوزه سواپ، ترانزیت و چه واردات) بستگی دارد؛ چرا که قراردادهای بین‌المللی پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و هر دو طرف باید زمینه را فراهم کنند.

وی افزود: شرکت ملی گاز آمادگی کامل دارد تا از هر بخش خصوصی که توان اقدام برای واردات گاز دارد، پشتیبانی کامل را به عمل آورد ضمن آنکه نتایج این رویکرد در موعد مقرر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

توکلی با اشاره به حادثه و حمله سال گذشته دشمن به پالایشگاه عسلویه و از دست رفتن 230 میلیون مترمکعب گاز خاطر نشان کرد: با تلاش جهادی، ایثارگرانه و اقدام یکپارچه همکاران شرکت ملی گاز تاکنون 100 میلیون مترمکعب از این میزان به شبکه بازگشته و پیگیری برای جبران مابقی آن با جدیت ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تاکیدکرد: در حال حاضر در زمان پیک مصرف روزانه با 400 میلیون مترمکعب ناترازی در شبکه گاز کشور مواجهیم بر این مبنا 11 استان دچار تنش گازی هستند که وسعت و شدت چالش در سه استان مازندران، خراسان شمالی و گلستان بیشتر است.

توکلی با اشاره به چالش‌های ناترازی گاز در کشور و برنامه‌ریزی برای مدیریت 11 استان گرفتارِ تنش گازی از آمادگی این شرکت برای پشتیبانی از واردات گاز توسط بخش خصوصی و پیگیری جدی تکالیف بین‌دستگاهی خبر داد.

وی تصریح کرد: در فصل سرما و زمستان حدود 80 درصد از مصرف گاز مربوط به بخش خانگی و تجاری است درهمین راستا به طور طبیعی با مدیریت و صرفه‌جویی در این بخش، شبکه گاز دچار ناترازی نخواهد شد و مکانیزم‌های آن نیز توسط شرکت‌های کارور مشخص شده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران عنوان کرد: برخی مسائل در سطح اختیارات شرکت گاز است که به طور قطع پیگیری می‌شود و برخی دیگر بین‌دستگاهی است.

توکلی در خصوص اختصاص 10 درصد از گوگرد باجگیران به بخش صنعت ادامه داد : موضوع گوگرد ماهیت بین‌دستگاهی دارد؛ چرا که میزان درآمد حاصل از فروش و نحوه تخصیص آن بر اساس ماده 44 قانون برنامه هفتم توسعه میان بخش‌های مختلف تقسیم شده و نیازمند تصمیم‌گیری بین دستگاه‌های اجرایی است که با دغدغه‌مندی پیگیری خواهد شد.

وی گفت:شرکت ملی گاز آمادگی لازم برای سرمایه‌گذاری در حوزه گاز ترش را دارد، اما تصمیم‌گیری در حوزه بالادستی در اختیار این شرکت نیست.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران یادآور شد: برای تک‌تک این استان‌ها از جمله مازندران، گلستان، خراسان شمالی و بقیه ، از ابتدای سال برنامه‌ریزی شده که بخشی از آن در حوزه وظایف شرکت ملی گاز و بخشی مرتبط با دستگاه‌های بیرونی است که امیدواریم با مدیریت مطلوب استانداران، همدلی و همراهی مردم در کاهش مصرف این چالش به حداقل برسد.

به گزارش تسنیم ، نشست‌ مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با فعالان اقتصادی خراسان رضوی برای حل مشکلات حوزه گاز خراسان رضوی بوده واین درحالی است که به دلیل طرح شفاف و دسته‌بندی‌شده مشکلات و پیشنهادها از سوی فعالان اقتصادی خراسان رضوی بسیار اثربخش بود زیرا مسائل رتبه‌بندی شده و نماینده مشخصی از سوی شرکت ملی گاز ایران برای پیگیری امور تعیین شده است.