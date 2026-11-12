رئیس‌جمهور آمریکا حزب دموکرات را به فساد گسترده متهم کرد و مدعی شد این حزب با متهم کردن دولت او به فساد، قصد دارد توجه‌ها را از عملکرد خود منحرف کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز پنجشنبه حزب دموکرات را «فاسد و شرور» خواند.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی شد حزب دموکرات برای فرار از آنچه «فساد گسترده در ایالت‌های تحت کنترل دموکرات‌ها» خواند، بار‌ها دولت او را به فساد متهم می‌کند.

وی در این پیام نوشت که دموکرات‌ها با تکرار این اتهام تلاش می‌کنند توجه افکار عمومی را از آنچه «سرقت گسترده و بی‌سابقه» در ایالت‌هایی مانند مینه‌سوتا و کالیفرنیا و دیگر مناطق آمریکا توصیف کرد، منحرف کنند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که دقیقاً نقطه مقابل چنین اتهاماتی است و حتی حقوق ریاست‌جمهوری دریافت نمی‌کند؛ او خود را نخستین رئیس‌جمهور آمریکا دانست که از دریافت حقوق صرف‌نظر کرده است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، دموکرات ها
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