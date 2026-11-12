سعید اسبویی در المپیک جوانان داکار عملکرد موفقی داشت و به عنوان نخستین داور ژیمناستیک ایران، قضاوت در این رویداد بزرگ ورزشی را تجربه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید اسبویی، داور بین‌المللی ژیمناستیک ایران در المپیک جوانان داکار عملکرد موفقی داشت و به عنوان نخستین داور ژیمناستیک ایران، قضاوت در این رویداد بزرگ ورزشی را تجربه کرد.

حضور اسبویی در این رقابت‌ها را می‌توان اتفاقی مهم برای داوری ژیمناستیک ایران دانست؛ چرا که برای نخستین بار یک داور ایرانی فرصت حضور در عرصه قضاوت المپیک جوانان را به دست آورد و توانست نماینده شایسته‌ای برای کشورمان در این رویداد بین‌المللی باشد.

این داور بین‌المللی پیش از این نیز در بازی‌های آسیایی ناگویا حضور داشت و در آن رقابت‌ها هم عملکرد موفقی از خود به نمایش گذاشت تا حضور متوالی او در رویداد‌های مهم بین‌المللی، نشان‌دهنده جایگاه و ظرفیت داوری ژیمناستیک ایران در عرصه جهانی باشد.

حضور موفق داوران ایرانی در رویداد‌های معتبر بین‌المللی، علاوه بر ارتقای جایگاه ژیمناستیک کشور، زمینه را برای افزایش اعتبار داوری ایران در مجامع جهانی فراهم می‌کند.

برچسب ها: المپیک جوانان ، ژیمناستیک
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