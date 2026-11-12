مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی فارس اعلام کرد مالکیت بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان در شش ماه نخست امسال تثبیت شد و اسناد آن صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  نبی‌اله یزدی از تثبیت مالکیت و صدور اسناد برای ۲ هزار و ۶۳ هکتار از اراضی کشاورزی استان در نیمه نخست سال سال جاری خبر داد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: در این مدت، علاوه بر صدور اسناد مالکیت، ۳۰۴ هکتار از اراضی مرتبط با اصلاحات اراضی و کشت موقت نیز تعیین تکلیف شده است.

او افزود: در راستای صیانت از اراضی دولتی، یک مورد تصرف به مساحت پنج هزار مترمربع شناسایی و تعیین تکلیف شد و همچنین سه مورد اراضی بایر مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به مساحت پنج هکتار تعیین تکلیف شد.

مدیر امور اراضی استان فارس ادامه داد: در اجرای طرح رفع تداخلات و حدنگاری، ۳۴۲ مورد به مساحت بیش از ۹۰۰ هکتار بررسی و تعیین تکلیف شده است.

یزدی همچنین از انجام یک‌هزار و ۱۴۲ مورد به مساحت بیش از یک‌هزار هکتار در چارچوب قانون تعیین تکلیف و صدور اسناد اراضی کشاورزی خبر داد که برای معرفی بهره‌برداران به ادارات ثبت اسناد و املاک انجام شده است.

او با اشاره به اهمیت صدور اسناد مالکیت عنوان کرد: سنددار شدن اراضی کشاورزی موجب تثبیت حقوق قانونی بهره‌برداران، کاهش اختلافات و دعاوی ملکی و افزایش شفافیت در مالکیت زمین‌ها می‌شود.

یزدی در پایان اعلام کرد: تثبیت مالکیت، رفع تداخلات و اجرای طرح حدنگاری، ضمن تسهیل دسترسی کشاورزان به خدمات و تسهیلات قانونی، نقش مهمی در ساماندهی نظام بهره‌برداری، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و صیانت از اراضی کشاورزی استان دارد.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، صدور سند مالکیت ، اراضی کشاورزی
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